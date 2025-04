Películas de estreno en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 11 al 13 de abril

Estamos ya en el comienzo de Semana Santa y, aunque hace era enero, ahora ya estamos más cerca del verano que de la Navidad. Le pone a uno en perspectiva, ¿verdad? Pero como al menos ahora se vienen unos días de vacaciones, por lo menos podremos descansar y disfrutar de buenas películas para ver solos o en compañía en plataformas como Netflix, MAX, Prime Video o Filmin. Entre ellas, tenemos que destacar sí o sí 'Black Phone', que por fin se une al catálogo de Netflix, una de las cintas de terror más interesantes de los últimos años. Sobre todo por su carga dramática y su propuesta de aires independientes. Fue un éxito en taquilla, con un presupuesto de 16 millones pero recaudando 160.

En el mismo estilo pero con ese toque de documental real, encontramos 'La caza del solitario', la nueva propuesta del creador de 'Crims' Carles Porta. Pero si lo que queremos es más acción y no pensar demasiado, ahí tenemos a la Viola Davis presidenta de Estados Unidos en 'G20', que protagoniza para Prime Video. También podemos destacar una opción para los nostálgicos y es el documental 'Not just a Goof', en conmemoración del 30º aniversario del clásico de culto 'Good e hijo'. Y hablando sobre relaciones disfuncionales entre padre e hijo, nos encontramos la intimista 'El arte del perdón' en Filmin, para reflexionar sobre la capacidad de perdonar... y si siempre está bien hacerlo.

Black Phone

Sinopsis: En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

Scott Derrickson es uno de los maestros del cine de terror reciente. 'El exorcismo de Emily Rose' dio un giro radical a las películas que giraban en torno a exorcismos, porque este se basaba en un caso real. Su 'Sinister' nos puso los pelos de punta. Tanto que hasta Marvel se fijó en él para su película 'Doctor Strange'. Y el pasado 2022 llegó 'Black Phone', su regreso al terror, que espera secuela este 2025, y que tiene al Ethan Hawke más terrorífico hasta la fecha. Una película más de misterio sobrenatural con un drama familiar potente, y con una actuación increíble de su joven protagonista Mason Thames.

"Era como estar haciendo una tragedia griega. El lenguaje gestual, la vocalización... es algo que nunca había hecho y no sabía cómo prepararlo", dijo Ethan Hawke para eCartelera sobre el rodaje de la película. Una de las cintas de terror más auténticas y diferentes de los últimos años.

Plataforma: Netflix

G20

Sinopsis: Cuando la cumbre del G20 se ve asediada, la presidenta estadounidense Danielle Sutton se convierte en el objetivo número uno. Después de eludir la captura de los atacantes, debe ser más astuta que el enemigo para proteger a su familia, defender a su país y salvaguardar a los líderes mundiales.

¿Viola Davis como Presidenta de Estados Unidos y en modo heroína de acción? ¿Cómo no habíamos visto esto antes? 'Air Force One' pero actualizada y con una Davis sublime. Así es 'G-20', la nueva película de Prime Video dirigida por Patricia Riggen que llega este 10 de abril a la plataforma de Amazon. La película empezó su producción antes de la huelga de guionistas que paralizó Hollywood en 2023. Como consecuencia, Viola Davis abandonó el rodaje en un gesto de solidaridad. Y es que la oscarizada actriz quería divertirse. "No creo en que todas las películas que hagas tengan que ser consideradas para un Oscar. Quise rodar algo que las familias pudiesen ver unidas, algo popular".

Y es que la actriz es una de las mejores intérpretes de su generación, y siempre es una buena noticia verla trabajando y, sobre todo, divirtiéndose, como es el caso de 'G20'. En la película está acompañada por Antony Starr, protagonista de la serie de Prime Video 'The Boys'.

Plataforma: Prime Video

La caza del solitario

Sinopsis: El asesinato de dos guardias civiles en Castejón, Navarra, en 2004, es el punto de partida de una de las investigaciones policiales más emblemáticas de la crónica negra española.

Las balas recogidas en la escena del crimen apuntan a un atracador que lleva diez años saqueando bancos impunemente. Es un personaje misterioso que se oculta tras un disfraz, le llaman 'El solitario'. Conseguir ponerle nombre y dar con él se convertirá en una obsesión para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un thriller policial con multitud de giros de guion en el que la tensión nunca cae. Tres episodios creados por Carles Porta, y cuyo equipo accede al sumario del caso y habla con los investigadores, los abogados y la prensa que cubrió el caso de el Solitario. Un true crime de esos que funcionan perfectamente gracias a esa producción cuidada que hay detrás.

Y eso que su creador se arruinó al dar el salto al cine, como confesó en Vertele. “Hice una película, me arruiné y lo perdí todo". Por suerte ha podido regresar al medio que tanto le gusta, para tomarse nuevos casos reales con calma, porque no pueden hacerse con prisas. “Nuestros casos necesitan ese tiempo y ese trabajo detrás. Todo el trabajo requiere esa maduración que tiene que vivir lejos de las urgencias y de la búsqueda de las audiencias fáciles”, contó en el pasado FesTVal de Vitoria, hablando sobre su otro true crime en Movistar Plus+: 'Luz en la oscuridad'.

Plataforma: Movistar Plus+

Not just a Goof

Sinopsis: La historia detrás de la película de culto 'Goofy e hijo'.

En 2022, los directores Christopher Ninness y Eric Kimelton se propusieron realizar un sencillo documental sobre su película favorita de Disney. Entonces descubrieron el complejo poder del arte, y cómo un personaje tan tonto como Goofy puede significar tanto para tanta gente. Así comienza la historia jamás contada de ese improbable clásico de culto, 'Goofy e hijo'.

Este cautivador relato revela cómo un equipo de jóvenes cineastas sin experiencia asumió el reto de construir su primer largometraje en torno a un personaje icónico de Disney, sin darse cuenta de los obstáculos, enfrentamientos y victorias que les esperaban. A través de entrevistas con las figuras clave implicadas en la creación de aquella película, así como de imágenes de archivo inéditas e impresionantes animaciones, 'Not Just a Goof' se adentra en el funcionamiento interno del estudio y ofrece una perspectiva sin filtros de la magia entre bastidores.

Un clásico de culto entre la comunidad afroamericana de Estados Unidos, con proyecciones anuales entre la comunidad, e incluso calificándola como 'the blackest Disney movie ever'. Y con una banda sonora que sigue sonando increíble treinta años después.

Plataforma: Netflix

El arte del perdón

Sinopsis: Un artista negro en la senda del éxito ve cómo su vida se complica por la inesperada visita de su padre, un adicto en recuperación desesperado por reconciliarse con él. Juntos, luchan y aprenden que olvidar puede ser un reto mayor que perdonar.

'El arte del perdón' es el debut como cineasta del artista estadounidense Titus Kaphar. La película concursó en el Festival de Sundance y recibió seis nominaciones en los Premios Image que entrega anualmente la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). Protagonizada por André Holland ('Moonlight') y la nominada al Oscar Andra Day, es un drama semiautobiográfico sobre el poder del arte como redención y terapia contra los traumas.

"Vi a mi madre, a mi tía, a mi abuela, y a muchas de las mujeres de esa tradición perdonar a hombres que seguían haciéndoles daño. A medida que fui creciendo y empecé a ver que algunas de estas situaciones se repetían una y otra vez, sentí que perdonar no era la solución. No era aceptable. Tenía que haber otra forma de perdonar. Perdonar no significa —ni debería significar— que te vuelvas a poner en una situación peligrosa para ti o para tu familia", explica Kaphar en la ficha de la película.

Plataforma: Filmin