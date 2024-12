Telecinco confirma la cancelación de 'Got Talent' este sábado y aplaza su final: Este es el motivo de peso

'Got Talent' no se encuentra en su mejor momento en Telecinco. Y es que aunque estrenó su décima temporada con grandes datos con el paso de las semanas el talent show fue perdiendo fuelle hasta anotar sus peores resultados de la historia.

Quizás por ello, Telecinco ha tomado una determinación con la emisión de 'Got Talent España' este sábado en pleno puente de diciembre. Que la cadena no emita la nueva semifinal del talent presentado por Santi Millán no es algo sorprendente.

Pero lo que si sorprende es que en lugar de emitir un recopilatorio o un refrito, Telecinco ha optado por sustituir 'Got Talent' por Cine 5 estrellas con la emisión de la película "El marido de mi hermana" protagonizada por Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba.

Así, para ver la cuarta y última semifinal de 'Got Talent 10' habrá que esperar al sábado 14 de diciembre y con ello la final del programa producido por Fremantle pospondrá la emisión hasta el próximo sábado 21 de diciembre.

El sábado 14 de diciembre ÚLTIMA SEMIFINAL de #GotTalent 🙌🙌🙌



Nos vemos el sábado que viene a las 22:00h en @telecincoes ⭐️https://t.co/RbfKW1g2ga pic.twitter.com/2wIDA0iFfZ — Got Talent España (@GotTalentES) December 5, 2024

Cabe decir que por ahora la media de la décima edición de 'Got Talent' es de 10,8%, lo que supondría una bajada de 1,6 puntos con respecto a la audiencia que anotó el formato en su novena edición.

¿De qué va 'El marido de mi hermana', la película que sustituye a 'Got talent'?

Richard Haign es un brillante profesor de Cambridge con una pasión desenfrenada por la poesía romántica y las mujeres hermosas. Sin embargo, la paternidad le cambiará la vida.

De forma inesperada Kate, la joven estudiante americana que conoció en una de sus clases, le va a convertir en padre... noticia que recibe justo cuando conoce a Olivia, una novelista exuberante y excéntrica, hermana de la que pronto se convertirá en la madre de su hijo. Un trío amoroso que dista mucho de su ideal de familia.