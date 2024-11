Risto Mejide impugna esta decisión ante la organización de 'Got Talent' y señala a Tamara Falcó

Este sábado, 16 de noviembre, Telecinco ha emitido la primera semifinal de la décima edición de 'Got Talent España', la primera con Tamara Falcó como miembro del jurado. Junto a ella, Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández disfrutaron de las actuaciones de los artistas elegidos para esta nueva fase del programa.

Sin embargo, el momento más destacado de la noche fue cuando Risto Mejide propuso a la organización impugnar el pase de oro que otorgó durante las audiciones a Kimberly. Cabe recordar que, en su momento, fue muy polémico el hecho de que el publicista diera su pase de oro a una chica cuyo talento era entonar canciones de Taylor Swift a través de eructos.

La decisión del presentador de 'Todo es mentira' provocó estupefacción tanto entre sus compañeros de jurado como entre la audiencia. "Os la vais a comer en semifinales", espetó al resto de miembros de la mesa. Ahora, semanas después de aquello, parece que el miembro del jurado está arrepentido, y así lo ha hecho saber este sábado.

Risto Mejide desvela el motivo por el que dio su pase de oro

Antes de arrancar la gala, Risto Mejide tomaba la palabra para decir algo importante: "Tengo que decir una cosa a mis compañeros y a la dirección de este programa que creo que es importante antes de que comencemos estas semifinales".

Acto seguido, reconocía que lo único que pretendía con su polémico pase de oro era "incomodar" a Tamara Falcó: "He estado dándole muchas vueltas. He estado viendo las audiciones y creo que, por primera vez además, por lo menos de los diez años que llevo aquí, quiero impugnar mi pase de oro. Mi pase de oro lo hice con una intención mala (por rencor hacia Tamara), para incomodar".

"Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación en la que yo he utilizado, de alguna manera, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función, así que yo pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca", sentencia Risto Mejide.

Ante esta rectificación por parte de su compañero, Tamara Falcó alaba sus palabras: ·Ya dije que quien tiene boca se equivoca y yo me he equivocado contigo". Tras lo cual, ambos se fundieron en un abrazo poniendo fin a sus rencillas. Habrá que esperar para ver si la organización de 'Got Talent' acepta esta petición y, de ser así, quién ocupará el lugar de Kimberly en semifinales.