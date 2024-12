'Sueños de Libertad', avance semanal 23 al 27 de diciembre: el chantaje de Jesús y el giro radical de Begoña

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía ha cumplido recientemente capítulos y esta semana atravesó un momento crucial en sus tramas tras la trágica muerte de Mateo y la enfermedad de Julia.

Los fans de la serie deben saber que la próxima semana, 'Sueños de libertad' hará un breve parón el miércoles 25 de diciembre al ser el día de Navidad, pero el resto de días de la semana, incluido Nochebuena, emitirá capítulos en su horario habitual.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Damián se preocupaba por el estado de Tasio tras la muerte de Mateo y de su hijo, él le dejaba claro que Marta y Andrés van a tener que replantearse lo sucedido. Después, el De La Reina le mostraba a Carmen su preocupación por cómo puede afectar todo esto al operario.

Don Pedro le pedía a Jesús explicaciones por el accidente de Mateo y su socio le echaba las culpas a su hermano Andrés. Mientras, los De La Reina recibían a Carpena y a su mujer Inés en casa. Por su parte, Marta le contaba a Damián lo que Santiago hizo a Fina en la cárcel y su padre le pedía que no se tome la justicia por su mano y que no actúe sin contar con él.

Tras ello, don Agustín acudía a visitar a don Pedro y a Inés para calmarles su dolor ante la pérdida de Mateo y dejarles claro que gracias a su hijo era mejor cura. Sin embargo, Inés no dudaba en enfrentarse con el párroco y con su marido acusándoles de haber sido culpables de su muerte por no haber evitado que abandonara los hábitos y se casara con Claudia.

Después, don Pedro e Inés acudían a visitar a Claudia y ella se negaba a acudir a su misa funeral provocando que Inés la ataque por ese desprecio. Por su parte, Carmen temía que su amiga pueda aprovechar el quedarse sola para acabar con su vida. Paralelamente, Claudia no entendía que Tasio no se derrumbara tras haber perdido al bebé que esperaba.

La enfermedad de Julia va a más y al ver que su salud empeora hacía temer a Begoña y a Digna por su vida. La niña llegaba incluso a despedirse de su madre al creer que se va a morir por culpa de la tosferina. Y ante la grave situación de la pequeña, tanto Begoña como Jesús decidían prohibir a Andrés que la visite.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 23 al viernes 27 de diciembre:

Capítulo 210 de 'Sueños de libertad' – Lunes 23 de diciembre

Claudia y Andrés en 'Sueños de libertad'.

Parece que el estado de salud de Julia mejora y la pequeña ya apenas tiene fiebre. Paralelamente, el acercamiento entre Jesús y Begoña va a más haciendo que Luz recele de las intenciones del De La Reina y no duda en advertirle a su amiga. Asimismo, Julia le deja claro a Begoña que le ha perdonado todo lo que pasó cuando se enteró de que estaba con su tío Andrés.

Por su parte, Digna trata de consolar a doña Inés después de que se sienta culpable por lo que hizo con Claudia y de pensar que su hijo Mateo no se lo perdonaba. La madre de Mateo llora desconsolada por la trágica muerte de su hijo y la cocinera trata de aconsejarla. Después es don Pedro quién se derrumba ante Digna.

Carmen y Fina optan por idear un plan para que Claudia pueda salir adelante y cumplir el deseo que tenía junto a Mateo: ir a conocer el mar. Pero la dependienta se niega a salir de su habitación. Por su parte, Tasio termina derrumbándose con Carmen después de haber perdido el bebé que esperaba con Claudia.

Andrés no para de sentirse culpable por la muerte de Mateo y que Claudia haya perdido el bebé pues podía haberlo evitado si hubiera despedido a Felipe. Además comparte con ella su intención de poder reconciliarse con su sobrina y Begoña no duda en apoyarle.

Inés acude a ver a Claudia y le pide perdón por lo que hizo con ella y la dependienta perdona a su suegra. Después, Claudia no duda en eximir de toda la responsabilidad del accidente a Andrés pero don Pedro en cambio no es capaz de perdonarle y exige justicia solicitando su despido y Damián deja en manos de su hijo la decisión.

Por otro lado, Damián, preocupado por lo que pueda hacer Marta, decide citarse con Santiago y le ofrece un acuerdo: darle un sobre con dinero a cambio de retirar la denuncia contra Fina y desaparezca de Toledo. Y aunque de primeras le pedía un trabajo, el comercial acepta el trato y Damián le pide que desaparezca del mapa en tres días.

Tras descubrir que los Merino le han arrebatado los terrenos que tenía apalabrados para montar un nuevo negocio, Jesús no duda en encararse con sus primos y no duda en declararles la guerra y amenazar sobre todo a Joaquín.

Capítulo 211 de 'Sueños de libertad' – Martes 24 de diciembre

Tras ver a Begoña y Andrés de nuevo muy juntos en la cocina y muerto de celos, Jesús no se reprime y acusa a su hermano de haber sido el culpable de la muerte de Mateo y le amenaza o se va él de la empresa por las buenas o lo echará él a patadas.

Mientras Marta le pide a su padre que no se deje llevar por la rabia con Andrés, Damián decide contarle que ha solucionado el problema de Fina y Santiago no volverá a molestarlas y que va a retirar la denuncia. Otra que también da la cara por Andrés ante Damián es María pero el patriarca no está por la labor de dejar pasar el grave error que ha cometido su hijo.

Tasio se reúne con Claudia en la cantina para tratar de convencerla de que acepte el plan de ir a la playa juntos con Fina y Carmen. Y la dependienta intenta que el operario perdone a Andrés haciéndole ver que el De La Reina no tiene nada que ver con lo que sucedió con Mateo. Tras su charla con Claudia, Tasio decide disculparse con su hermanastro.

Don Agustín también acude a ver a Claudia para tratar de que se recomponga ante la tragedia que ha vivido y el párroco logra convencer a la dependienta para que acepte ir a la playa junto a sus amigas.

Finalmente, Damián se ablanda y afloja con Andrés asegurándole que le va a mostrar todo su apoyo si decide continuar en la fábrica. Después, Andrés trata de hablar con don Pedro pero el padre de Mateo no atiende a las razones que le da el hermano de su socio. Después, Carpena se echa en brazos de Digna y ambos terminan besándose cuando Inés aparece en su casa.

Jesús no duda en amenazar a Joaquín y le advierte con que si no le revende las tierras él le contará a Gema todo lo que le ha pasado con Miriam y que les vio liándose en su despacho. Después, por la noche Julia le pregunta a Jesús si continuará con Begoña y su padre le dice que sigue tremendamente enamorado de ella mientras Begoña los escucha desde la puerta.

Capítulo 212 de 'Sueños de libertad' – Jueves 26 de diciembre

Tras conseguir que Claudia acepte hacer una escapada, la dependienta viaja junto a Fina, Carmen y Tasio para ver por primera vez el mar y cumplir así el plan que tenía la extremeña junto a Mateo. Y durante la escapada, Claudia y Tasio comparten un momento juntos de duelo por el bebé que han perdido.

Movido por la emoción de ver a Julia completamente recuperada, Jesús trata de acercarse aún más a Begoña pero ella se muestra esquiva con él después de lo que le escuchó decir a la pequeña.

Inés, que es ajena al beso que se dieron Digna y su marido, vuelve a presentarse en casa de la cocinera para darle las gracias por el apoyo que ha recibido y le deja claro que para ella está siendo muy importante tener a su marido en este momento tan difícil que atraviesan. Después, Digna le deja claro a don Pedro que no pueden volver a besarse y le pide que tiene que estar cerca de su mujer.

María vuelve a mostrarse cercana con Andrés para tratar de acercarse a él mientras que el ex militar no se termina de fiar de ella y sus intenciones al saber que le defendió ante su padre por su culpabilidad en la muerte de Mateo.

Joaquín, contra las cuerdas, se ve obligado a contarle a Luis el chantaje de su primo y que Jesús le pilló con Miriam en el despacho y que sigue teniendo sentimientos hacia la secretaria aunque estaba tratando de recomponer su relación con Gema.

Marta no está dispuesta a dejar pasar lo que hizo Santiago y no le vale solo con que retire la denuncia y desaparezca del mapa. Por ello va a su encuentro y le exige que pague por haber intentado violar a Fina y cuando él lo rechaza aparece Eladio, el asesino a sueldo, que le recomendó Tasio

Julia les pide a Jesús y Begoña que por favor vuelvan a ser la familia feliz que eran antes de que ocurriera todo lo de Andrés. Después, Jesús no duda en compartir una charla con su hija azuzándola para que pida tener una hermanita. Y tras ello, la niña no duda en soltárselo a la enfermera.

Capítulo 213 - Viernes 27 de diciembre

Damián encuentra a Santiago completamente malherido y el comercial haciendo cábalas le suelta que su hija era la mujer con la que estaba Fina besándose en el parque y por eso había tratado de matarle. Después, Damián habla con su hija y le cuenta que el comercial ha deducido que era ella quién estaba con Fina cuando la vio besándose con una mujer.

Paralelamente, Jesús descubre que falta dinero y decide investigar para saber que es lo que hizo su padre para ayudar a Marta con el asunto de Santiago. Por otro lado, Julia le cuenta a su padre que le pidió a Begoña tener una hermanita. Y después es él quién le dice que le haría muy feliz ser padres juntos y le ofrece cancelar la nulidad y adoptar a un hijo juntos pero ella le dice que eso es impensable con todo lo que ha sucedido.

Tras mantener una conversación con Julia, la niña le cuenta a María que su padre le había dicho que echaba de menos a su hermano. Y con esa charla, María empieza a sospechar con que Jesús está volviendo a utilizar a su hija para conseguir que Begoña vuelva a sus brazos.

Durante la escapada a la playa, Claudia lee el diario de Mateo y la dependienta les da las gracias a sus amigas pues gracias a ellas ha conseguido superar el duelo por la muerte de Mateo. Por otro lado, Andrés le deja claro a don Pedro que no piensa dimitir y le muestra el plan que le presentó su hijo y que lo va a sacar adelante.

A Andrés le reconcome la culpa por la muerte de Mateo y tras ver que don Pedro es incapaz de perdonarle, le confiesa a Marta que está dispuesto a dimitir para que todo se apacigüe. Pero su hermana le quita la idea de la cabeza y le anima a esperar para que el padre de Mateo supere lo sucedido.

Tras hablar con Luis, Joaquín decide hablar con Gema y contarle que ha tenido un affaire con Miriam para tratar de desactivar el chantaje de su primo. El gerente le asegura a su mujer que lo que le sucedió con la secretaria se ha acabado y que Jesús lo sabe y quizás lo difunda. Tras ello, Gema no se aguanta y abofetea a su marido. Después, Jesús le ofrece una cantidad a Joaquín para que le revenda las tierras pero él lo rompe y le deja claro que se lo ha contado a su mujer.

Jesús insiste en tratar de conseguir que Begoña acepte adoptar a un hijo juntos para hacer feliz a Julia. Después, la pequeña se acerca a su tío Andrés y le dice que le perdona por lo sucedido. Finalmente, Begoña le comunica a Andrés que no quiere seguir adelante con la nulidad matrimonial y que su prioridad es la niña.