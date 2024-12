Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes: Las vidas de dos personajes, en peligro

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía la semana pasada sus 200 capítulos y esta semana atraviesa un momento crucial en sus tramas tras la trágica muerte de Mateo y la enfermedad de Julia.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, la colonia estaba conmocionada por el trágico accidente de Mateo y Claudia. Damián le contaba a su socio que su hijo había fallecido en un accidente provocando que el empresario se hundiera. Por su parte, Luz les contaba que Claudia había perdido al bebé que esperaba aunque ella se encontraba bien.

Paralelamente, Luz le corroboraba a Begoña que Julia padece tosferina y le pedía que por favor extremen las medidas para que nadie pueda contagiarse. Y la enfermedad de la niña hacía que Begoña y Jesús acercaran de nuevo sus posturas.

Tras darle el alta en el hospital, Carmen decidía cuidar de Claudia por el miedo a que pueda volver a intentar quitarse la vida al verla completamente hundida después de haber perdido a su recién estrenado marido y a su bebé. Después, cuando Carmen le contaba a Claudia que la furgoneta estaba averiada, la de don Benito solo le echaba la culpa a Dios.

Digna compadecía el dolor de don Pedro al recordar lo que le pasó a ella con Valentín y él le informaba de que Damián les ha pedido a él y a Inés que se instalen unos días en su casa para sobrellevar la pérdida de Mateo.

Joaquín le explicaba a Luis lo que sucedió la noche anterior con Miriam y su hermano trataba de aconsejarle para que acabe con todo esto pues no debería llevar una doble vida con la secretaria y tras ello, el gerente decidía cortar su relación con Miriam. Paralelamente, Joaquín anunciaba que están muy cerca de arrebatarles los terrenos a Jesús y don Pedro.

Furioso por lo sucedido con Mateo, Tasio no dudaba en culpar a Andrés por apiadarse de Felipe en lugar de haberle despedido. Tras descubrir que Claudia estaba esperando un bebé de Tasio y que tras el accidente el embarazo no llegará a término, Andrés no paraba de sentirse culpable. Después cuando Felipe se presentaba en la Cantina, Andrés se encaraba con él y le decía que le iba a denunciar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 209 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este viernes 20 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 209 de 'Sueños de libertad'

En el último capítulo de la semana de 'Sueños de libertad', Damián se preocupa por el estado de Tasio tras la muerte de Mateo y de su hijo, él le deja claro que Marta y Andrés van a tener que replantearse lo sucedido. Después, el De La Reina le muestra a Carmen su preocupación por cómo puede afectar todo esto al operario.

Don Pedro le pide a Jesús explicaciones por el accidente de Mateo y su socio le echa las culpas a su hermano Andrés. Mientras, los De La Reina reciben a Carpena y a su mujer Inés en casa. Por su parte, Marta le cuenta a Damián lo que Santiago hizo a Fina en la cárcel y su padre le pide que no se tome la justicia por su mano y que no actúe sin contar con él.

Tras ello, don Agustín acude a visitar a don Pedro y a Inés para calmarles su dolor ante la pérdida de Mateo y dejarles claro que gracias a su hijo era mejor cura. Sin embargo, Inés no duda en enfrentarse con el párroco y con su marido acusándoles de haber sido culpables de su muerte por no haber evitado que abandonara los hábitos y se casara con Claudia.

Después, don Pedro e Inés acuden a visitar a Claudia y ella se niega a acudir a su misa funeral provocando que Inés la ataque por ese desprecio. Por su parte, Carmen teme que su amiga pueda aprovechar el quedarse sola para acabar con su vida. Paralelamente, Claudia no entiende que Tasio no se derrumbe tras haber perdido al bebé que esperaba.

La enfermedad de Julia va a más y al ver que su salud empeora hace temer a Begoña y a Digna por su vida. La niña llega incluso a despedirse de su madre al creer que se va a morir por culpa de la tosferina. Y ante la grave situación de la pequeña, tanto Begoña como Jesús deciden prohibir a Andrés que la visite.