Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves 19 de diciembre: la grave enfermedad de Julia

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía la semana pasada sus 200 capítulos y esta semana atraviesa un momento crucial en sus tramas con un trágico accidente, varias muertes y una preocupante enfermedad.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, después de que Damián les contara que su madre se ha liado con don Pedro, Joaquín y Luis decidían confrontar a Digna pues ellos creían que todo era una estrategia. No obstante, ella les dejaba caer que se ha enamorado de Carpena aunque su romance es imposible. Después, es don Pedro el que le confesaba a ella que se ha enamorado.

María sigue sufriendo al ver que nada ha servido para que Andrés vuelva con ella y decidía confesarle a Gema que se inventó lo de que se había acostado con él y le pedía que no cuente nada porque no quiere tender puentes para que su marido pueda volver con Begoña.

Pese a que en un principio no estaba por la labor, Tasio optaba por darle el número de un matón a Marta para que se vengue de Santiago por lo hecho a Fina. Después cuando Carmen le contaba a Tasio que habían abroncado a Felipe por haber dejado a medias la reparación de una furgoneta, Tasio empezaba a pensar que Claudia y a Mateo habían podido tener un accidente.

Patricia Lambert visitaba a Digna para darle la razón con respecto a Jesús y le explicaba cómo pueden hacerse con el control de las perfumerías gracias al proyecto de recalificación que encontró en la mesa de Jesús. Tras ello, la empresaria anunciaba a Jesús que se marcha a París.

Julia sigue enferma y tiene muy preocupados a Begoña y Jesús pues creen que lo que puede tener es tosferina, una enfermedad muy contagiosa. Poco después, Jesús pillaba a Joaquín intimando con Miriam en el despacho.

Tras el accidente, Mateo moría en brazos de Claudia cuando Tasio llegaba al lugar del siniestro sin poder hacer nada por el ex párroco. Después, Carmen llamaba a Marta para darle la noticia y ella y Fina lloraban la muerte de Mateo. Finalmente, Claudia recibía la peor noticia: ha perdido el bebé que esperaba de Tasio.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 208 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 18 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 208 de 'Sueños de libertad'

La colonia está conmocionada por el trágico accidente de Mateo y Claudia. Damián le cuenta a su socio que su hijo ha fallecido en un accidente haciendo que el empresario se hunda. Por su parte, Luz les cuenta que Claudia ha perdido al bebé que esperaba aunque ella se encuentra bien.

Paralelamente, Luz le corrobora a Begoña que Julia padece tosferina y le pide que por favor extremen las medidas para que nadie pueda contagiarse. Y la enfermedad de la niña hace que Begoña y Jesús acerquen de nuevo sus posturas.

Tras darle el alta en el hospital, Carmen decide cuidar de Claudia por el miedo a que pueda volver a intentar quitarse la vida al verla completamente hundida después de haber perdido a su recién estrenado marido y a su bebé. Después, cuando Carmen le cuenta a Claudia que la furgoneta estaba averiada, la de don Benito solo le echa la culpa a Dios.

Digna compadece el dolor de don Pedro al recordar lo que le pasó a ella con Valentín y él le informa de que Damián les ha pedido a él y a Inés que se instalen unos días en su casa para sobrellevar la pérdida de Mateo.

Joaquín le cuenta a Luis lo que sucedió la noche anterior con Miriam y su hermano trata de aconsejarle para que acabe con todo esto pues no debería llevar una doble vida con la secretaria y tras ello, el gerente decide cortar su relación con Miriam. Paralelamente, Joaquín anuncia que están muy cerca de arrebatarles los terrenos a Jesús y don Pedro.

Furioso por lo sucedido con Mateo, Tasio no duda en culpar a Andrés por apiadarse de Felipe en lugar de haberle despedido. Tras descubrir que Claudia estaba esperando un bebé de Tasio y que tras el accidente el embarazo no llegará a término, Andrés no para de sentirse culpable. Después cuando Felipe se presenta en la Cantina, Andrés se encara con él y le dice que le va a denunciar.