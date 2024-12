Nuria Roca dice 'basta' a Antonio Naranjo y pide que le bajen el micrófono en 'La Roca'

Este domingo, Antonio Naranjo volvía a provocar un momento de tensión en 'La Roca' cuando apenas quedaban unos minutos para acabar el programa al no callarse cuando Nuria Roca le pedía que dejara hablar al resto de compañeros en pleno debate sobre Juan Lobato.

Así, 'La Roca' resumía lo sucedido esta semana con la dimisión de Juan Lobato después de ser citado por el Supremo a declarar en el caso contra el fiscal general por la supuesta revelación de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Justo después, Nuria Roca daba la bienvenida al magistrado Ignacio González Vega. "¿El movimiento de Lobato de acudir al notario para registrar esa conversación de WhatsApp es un error, es una torpeza de cara al caso judicial?", le preguntaba la presentadora. "Yo la verdad es que desconozco cuál era el objetivo, no sé cuál era la intención y lo único que ha supuesto es un cambio de guion en cuanto a la línea de investigación", recalcaba él tachando de imprudente su movimiento.

Después era Antonio Naranjo el que tomaba la palabra para enfrentarse al magistrado. "Más allá de cuales sean sus intenciones que probablemente fuera protegerse internamente y pensar que con eso podía negociar", sostenía el colaborador. "Que no le deja en un buen lugar la verdad", apostillaba Nuria. "Bueno pero yo creo que es el menos malo de esta historia", replicaba Naranjo.

"Pero hay una cosa que es un hecho y que es de una gravedad extrema que es el comprobar, por las razones que sea, por un miembro del PSOE que en La Moncloa, que tampoco es relevante que sea Pilar Sánchez de Acera porque ahí nadie se mueve sino lo dice el jefe, que es Pedro Sánchez", proseguía diciendo Naranjo. "Pero eso desde el punto de vista judicial no tiene ninguna defensa", le advertía el magistrado. "Por eso digo que yo hablo de lo político, no de lo judicial", se defendía Naranjo.

"Lo que hemos visto es como desde La Moncloa se ha urdido un montaje para destruir a un rival político, esta es la realidad, que alguien de La Moncloa utilice información que solo le ha podido dar el fiscal general del Estado para conseguir derribar a un rival político es escandaloso. Si ante algo así normalicemos el juego sucio...", proseguía diciendo Antonio Naranjo. "Eso es tu relato", le replicaba Tania Sánchez. "No está demostrado", apostillaba Gonzalo Miró.

Nuria Roca silencia a Antonio Naranjo por no dejar hablar en 'La Roca'

Tras ello, Ignacio González Vega le recordaba al colaborador que todo esto tenía su origen en un bulo de alguien que había reconocido dos delitos contra la hacienda pública por haber defraudado más de 300.000 euros. "¿Y?", le repreguntaba Naranjo. "La revelación de secretos de ¿qué? Es una conformidad que hay entre dos partes y todavía está por determinar el autor", le replicaba González Vega mientras Naranjo no le dejaba seguir. "Un momento Naranjo deja que termine el juez", le pedía Nuria Roca al periodista.

Después proseguía el debate en 'La Roca' con Tania Sánchez y Gonzalo Miró opinando pero con Antonio Naranjo queriendo intervenir todo el rato. "Un momento Naranjo, ¿me escuchas o no me escuchas?", le soltaba la presentadora al ver que no se callaba. "Tania y Naranjo que les bajen el micro", terminaba pidiendo Nuria Roca al ver que los colaboradores no dejaban hablar al resto.