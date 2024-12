Marieta Díaz hace público su veto antes de entrar en 'GH DÚO 3' y sentencia a esta concursante

La casa de Guadalix de la Sierra se volverá a abrir la próxima semana para acoger a todas las nuevas parejas de 'GH DÚO 3'. Tan solo dos semanas después de proclamar a Juan Quintana como el ganador de la última edición de anónimos, Marieta, Maica, José María Almoguera y más concursantes ponen rumbo a esta nueva aventura. Y la ex concursante de 'La Isla de las Tentaciones' parece tener claro con quién no entablará una buena amistad durante la convivencia.

La pareja de Suso Álvarez se convirtió en la primera confirmada de la tercera edición de parejas, que, como se anunció durante la final de 'Gran Hermano 2024', arrancará el próximo 2 de enero de 2025. Y en uno de sus últimos vídeos para Mtmad antes de poner rumbo a la casa más famosa de la televisión, la colaboradora de Mediaset ha repasado los frentes que tiene abiertos entre el casting ya confirmado.

Marieta, sobre Ana Herminia: "Se me plantó allí para decirme cuatro cosas"

"Ana Herminia es la mujer de Ángel Cristo y con él no tuve una convivencia fácil en 'Supervivientes 2024'...", comenzó explicando Marieta, que al igual que Aurah Ruiz lamenta la posible tensión que pueda existir con la de Venezuela. "Me llevé fatal y se me plantó allí la mujer para decirme cuatro cosas, de las cuales no me acuerdo", recordó la colaboradora habitual de los debates de 'Gran Hermano'.

"En mi vídeo de presentación pedí no convivir con él [Ángel Cristo], y toma, me toca con su mujer", señaló la futura concursante sobre su veto al hijo de Bárbara Rey, que dedicó mejores palabras a José María Almoguera. "No lo conocía en persona, pero tiene cara de noble. Me llevo bien con su madre", aseguró la pareja de Suso Álvarez, que también tiene claro con quién formará equipo. Su enemistad compartida con Ana Herminia, y el cariño que se tienen desde Honduras, podría resultar en un tándem con Aurah Ruiz.

Considera a la canaria uno de sus grandes apoyos dentro de la casa, pero asegura que está abierta a conocer a todos, incluso a Jaimy Baez, pese a su amistad con Alejandra Rubio. "A lo mejor la conozco y es muy buena persona, pero su forma de actuar no me parece la correcta", explicó Marieta sobre la ex pareja de Carlo Costanzia. Y de cara a los rostros rescatados de esta última entrega de 'Gran Hermano', la televisiva parece tener claros sus frentes.

Sobre el regreso de Vanessa a la casa: "No me parece justo"

"Yo no soy fresi ni azul", comenzó subrayando para dejar claro el bando que ha tomado en la última edición de anónimos. "Yo soy maniática de la limpieza", aseguró dejando caer que podrían entablar una muy buena amistad con Maica Benedicto, una de las grandes favoritas del reality. "Es un personaje que da momentazos y creo que me voy a llevar bien", auguró la televisiva en su vídeo para Mtmad.

Sin embargo, sus expectativas con la otra pareja que entra directa desde 'Gran Hermano 2024' es menos esperanzadora. "De Vanesa no me gustó lo que hizo con Javi y no me parece justo que vuelva a la casa", sentenció con dureza Marieta, asegurando que la cantante de orquesta "es cizañera" después de todos los meses que han compartido junto a ella en plató, pues fue una de las primeras expulsadas de la edición.