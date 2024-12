'GH DÚO 3': Lista completa y oficial con todos los concursantes confirmados del reality de Telecinco

'Gran Hermano' apenas descansará unos días tras la final de la edición 19 de anónimos. Y es que el día 2 de enero Telecinco pondrá en marcha 'GH DÚO 3' con concursantes famosos. Se desconoce el número exacto de participantes que van a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en esta ocasión, pero se desliza que podría tratarse de un casting muy prometedor.

¿Qué parejas dirán 'sí' a esta experiencia televisiva? De momento, Telecinco ha empezado a anunciar a los concursantes de manera individual, reservándose quién va a ser la pareja de cada cual para mantener el factor sorpresa de cara al estreno como ya se hizo en la temporada anterior.

1. Marieta Díaz

Pocos son los que no conocen a Marieta, que dio el salto a la fama al ir como pareja de Álex Girona a 'La isla de las tentaciones 7'. Tras su convulso y arrollador paso por este reality, puso rumbo a Honduras para vivir su experiencia más extrema en 'Supervivientes'. Quedó en tercera posición.

Ahora, unos meses después, la joven alicantina se embarca en 'GH DÚO 3' con el objetivo de que todo el mundo la conozca más a fondo: "Estoy muy ilusionada de volver y de entrar al programa, para mí es un sueño desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre en casa con la familia".

Además, asegura que "no tiene miedo" a quien vaya a ser su pareja. Ion Aramendi le preguntaba por ello tras su confirmación y su respuesta era toda una declaración de intenciones: "A quien me pongan al lado me lo como, voy sin miedo".

2. Ana Herminia

La segunda concursante oficial de 'GH DÚO 3' es la mujer de Ángel Cristo, Ana Herminia Illas. Su fichaje se ha dado a conocer durante la segunda parte del especial 'De Viernes' con Bárbara Rey, y durante su estancia en la casa de Guadalix promete hacer tambalear aún más la cruzada abierta entre madre e hijo.

Tras salir a la palestra mediática hace apenas un año, la nuera de la vedette salta así por primera vez como concursante de un reality show tras ser la defensora de Ángel Cristo en el plató de 'Supervivientes 2024' y participar como colaboradora y conceder varias entrevistas en 'De Viernes'.

Ana Herminia es de origen venezolano, fue modelo en su juventud y trabajó en algunos programas de la televisión de Venezuela antes de aterrizar en España. Estudió Administración de Empresas en el 'Caribbean International University' y actualmente se define como empresaria con una amplia experiencia en ventas y un nivel de inglés alto.

3. José María Almoguera

José María Almoguera entra de lleno en el mundo de la televisión, debutando en su primer reality show. La participación del hijo de Carmen Borrego en 'GH DÚO 3' se ha dado a conocer durante la semifinal de 'Gran Hermano'.

El tercer concursante confirmado se ha descubierto en el plató de 'GH' donde confesaba sus primeras impresiones, desvelando que le da un poco de "vértigo" embarcarse en esta experiencia: "Todo lo nuevo da un poquito. Con ganas, la verdad es que sí".

El hijo de Carmen Borrego y nieto mayor de María Teresa Campos salta así definitivamente a la fama que antes tanto repudiaba. De 34 años de edad, Almoguera había optado hasta ahora por una vida discreta y alejada de los focos. José María estudió un grado medio de producción audiovisual en una escuela privada especializada en formación del sector de la comunicación en Madrid. Su trabajo más reciente fue en el equipo de producción del programa 'Así es la vida'.

4. Maica Benedicto

La conocida por su participación en 'Gran Hermano 19' vuelve a la casa de Guadalix para ser concursante de 'GH DÚO' y, lo hace con "muchísima felicidad" de poder hacerlo: "He vivido cosas inolvidables que me voy a llevar para toda la vida y estar aquí es un regalo".

5. Aurah Ruiz

La pareja de Jesé Rodríguez y exconcursante de 'Supervivientes 2024', entre otros realities, acudirá de nuevo a Guadalix de la Sierra tras su participación en 'GH VIP' en 2018, en pleno salto a la fama. Ahora lo hace ya como una famosa e influencer consolidada en el mundo de la televisión. Tenemos claro que sacará a pasear las garras que ha mostrado siempre en los programas donde ha estado. "He vuelto a mi casa", aseguraba, tras hacerse pública su participación en 'GH DÚO'.

7. Jeimy Báez

Jeimy Báez, la exnovia de Carlo Costanzia, tiene muchas ganas de que el público la conozca realmente y por eso entra "con una ilusión tremenda" a la casa de 'GH DÚO': ""Estoy atacada, nerviosa. A ver cómo salen las cosas...", cuenta en su vídeo de confirmación.

8. Javier Bouza

Javi, marido de Vanessa y exconcursante de la última edición de anónimos de 'Gran Hermano', ha sido el séptimo concursante confirmado de 'GH DÚO'. El gallego abandonó el reality de Telecinco por petición de su mujer Vanessa y vuelve a Guadalix con ganar de alzarse con el maletín: "Hay una frase que todo el mundo me repite desde que salí de la casa o abandoné: 'Javi, eras mi ganador'. Vamos a hacerlo realidad", aseguraba al proclamarse como nuevo concursante oficial.

9. Vanessa

El mismo día que se confirmaba que Javi era nuevo concursante de 'GH DÚO', poco después saltaba el notición: su mujer, Vanessa, también lo sería. La dupla gallega musical regresa a Guadalix para poner patas arriba la convivencia. La exconcursante de 'Gran Hermano' intentará enmendar los errores que cometió en su primer reality y lo dará absolutamente todo para hacerse con el maletín.



*La lista se irá actualizando conforme Telecinco vaya desvelando las identidades.