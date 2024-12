Las secuelas que arrastra Logan Sampedro meses después de concursar en 'Supervivientes All Stars'

El pasado verano Telecinco emitió una edición especial de 'Supervivientes', 'Supervivientes All Stars', en el que participaron los concursantes más memorables de la historia del concurso, como Sofía Suescun, Adara Molinero o Logan Sampedro. Una edición más corta pero que hizo las delicias de todos los seguidores del concurso.

De todos ello, Logan Sampedro posiblemente fuera el más desconocido. Y es que, tras su aparición en 'Supervivientes 2018' prefirió alejarse del foco mediático. Fue en aquella edición del reality de aventuras donde se ganó el cariño del público, que le llevó a la final, que acabó ganando Sofía Suescun. Por aquel entonces, solo se le conocía por ocupar el título de 'Míster Global España 2017'.

Tras seis años sin saber nada él, el joven aceptó la propuesta de Telecinco de regresar a Honduras para luchar con otros pesos pesados del reality, entre ellos con su gran amiga Sofía Suescun. Con ella se batió en duelo, convirtiéndose en el sexto expulsado de 'Supervivientes All Stars'. Desde entonces, poco se ha vuelto a saber de él, de hecho, él mismo advirtió de sus intenciones nada más salir del programa.

"Hace seis años hice el concurso como reto para mí, pero esta vez lo he hecho por vosotros. Podéis tomarlo como una despedida porque no creo que me veáis más por aquí. Al final, los lobos no están hechos para el circo", escribió en sus redes sociales. Sin embargo, no le está resultando nada fácil olvidarse de su paso por la isla.

La vida de Logan Sampedro fuera de la televisión

Y es que, al igual que muchos de sus excompañeros, ha sufrido en sus propias carnes las secuelas de haber estado en 'Supervivientes'. La principal secuela es el temido 'efecto rebote' por el que pasan la mayoría de los concursantes al llegar a España, que consiste en recuperar los kilos perdidos en tiempo récord.

"Voy a iniciar un plan para ponerme en forma. Desde que volví de Honduras, no recuperé la forma y me noto cansado con el tiempo. Va a durar dos meses", explicaba recientemente a sus seguidores de Instagram. De esta forma, desvela que su reto consiste en bajar de los más de 99 kilos que pasa ahora hasta unos 94, mediante un ayuno intermitente, "deporte diario y yoga", y la ingesta de "suplementos alimenticios y proteínas".

Logan Sampedro parece estar feliz centrado en su vida lejos de la televisión. En su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 100.000 seguidores, el bombero actualiza cómo es su día a día. Entre sus hobbies figuran algunos relacionados con la supervivencia, como la construcción de cabañas. Además, deja claro que adora la naturaleza, tanto solo como en compañía de Andrea, su pareja.

Fue en 'Supervivientes All Stars' donde pudimos conocer a la mujer que ocupa su corazón. Pese a que, por aquel entonces solo llevaban dos meses, reconoció a sus compañeros que era "la primera vez que estoy enamorado". Y lo cierto es que, tal y como muestran las fotos que él mismo comparte en sus redes sociales, se les ve de lo más compenetrados.

Logan Sampedro también ha puesto en valor su solidaridad, acudiendo a Valencia a ayudar a los damnificados por la DANA. Sacando barro, participando en la limpieza de los lugares afectados por las inundaciones y brindando todo su apoyo a los ciudadanos víctimas de la tragedia.