La nueva vida de Carlota García, la niña de 'El Internado', y su trabajo actual a los 24 años

Antena 3 tiene en su haber varias de las series más míticas de nuestra historia televisiva. Una de las últimas fue 'El Internado', una ficción orientada al público juvenil, con toques de ciencia-ficción, terror y aventuras, que se estrenó en 2007 y se alargó durante siete temporadas y setenta y un capítulos. Pero no solo eso, sino que fue una maravillosa cantera para actores y actrices hoy ampliamente reconocidos. Ahí podemos encontrar a Martiño Rivas, Yon González o Ana de Armas. Todos ellos acompañados de un reparto de veteranos encabezado por Amparo Baró o Natalia Millán. Y también varios pequeños que estaban empezando, como la propia Carlota García, que dio vida a Paula.

La jovencísima Carlota García ya había debutado en la ficción con la serie de Ana Obregón, también para Antena 3, llamada 'Ellas y el sexo débil'. Y, tras su pequeño paso por dicha ficción, que fue cancelada por la cadena, desembarcó en su gran papel de Paula Novoa Pazos, con tan solo siete años, en la serie 'El Internado'. Su personaje se convirtió en una pieza clave de las tramas y misterios que rodeaban el internado de Laguna Negra.

"'El Internado' era como un juego para mí, no me lo tomaba como una profesión o como que estaba trabajando, como me pasa ahora", explicó la actriz en una entrevista para ObjetivoTV. "Mi familia me ayudó mucho a tener los pies en la tierra. En 'El Internado' tenía una profesora, que en horas libres me formaba. Iba a todos los exámenes". Tras su pasó por la mítica ficción, su carrera no ha conseguido despegar como le habría gustado, pero sí que ha seguido unida al mundo de la interpretación. Ha participado en series como 'iFamily', 'Centro médico', 'Cuéntame cómo pasó' y 'La catedral del mar'. También en la ficción 'El vecino', junto a Quim Gutiérrez en Netflix.

"Yo esta profesión la comparo con una montaña rusa: unas veces estás arriba y a veces estás abajo, y tienes que saber gestionarlo. Que estés abajo no pasa nada, porque ya vendrán otros momentos y otras épocas. Porque, a lo mejor, el perfil que ahora tienes, no encaja con ningún tipo de personaje. Aprender a gestionar esto ha sido un largo proceso". Porque al final, el mundo de la actuación y de la fama es algo complicado de gestionar. Y ella misma insiste en que se necesita alguien al lado para que te ayude a tener los pies en la tierra.

Carlota García también ha probado suerte sobre los escenarios. En este caso con la obra de teatro 'Nerón' dirigida por Eduardo Galán. Y también tiene pendiente de estreno la película 'Tras los pasos de la rubia platino', de Eduardo Castejón, que ella misma protagoniza junto a actores como Juanjo Artero o Pepe Ruiz.

"Tienes que saber muy bien hacia dónde te quieres enfocar y saber que no es un trabajo con estabilidad al 100%. Muchas veces te frustras, porque piensas que no sirves para esto o que no tienes el poder de estar donde te gustaría estar. Pero tienes que saber que hay muchos factores que no dependen de ti, si no, te vuelves loca". Así que la joven actriz ha decidido también probar suerte en otros ámbitos, graduándose en Marketing mientras sigue buscando nuevos papeles que interpretar. ¿Sus favoritos? Algún personaje medieval, o una película de terror.