Fernando Valdivielso y Marián Álvarez protagonizan '1992': "Afrontar un proyecto de Álex de la Iglesia te da miedo"

La nueva gran apuesta de Netflix tiene a la Expo de Sevilla de 1992 como gran protagonista. Se trata de un thriller apasionante dirigido por Álex de la Iglesia en el que un asesino en serie de lo más perturbador va dejando en cada uno de los cadáveres pequeñas figuritas de Curro, la mascota de aquel evento internacional que puso a España en el foco en los noventa.

En su búsqueda, van Richi (Fernando Valdivielso) y Amparo (Marian Álvarez), un expolicía retirado que es alcohólico y la mujer de una de las víctimas mortales colaterales del asesino en serie. Precisamente, este último hecho es el punto de partida de la ficción, una vez Amparo decide desenmascarar al que ha acabado con la vida de su marido.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con el actor, que afronta su primer papel protagónico en una serie, y con la actriz, que recibió muy buenas críticas por su papel en la serie 'La Unidad'. Ambos nos desgranan los secretos de sus personajes y valoran la reflexión que hace la serie sobre la corrupción que había en España en la década de los noventa.

¿Cómo ha sido trabajar juntos en '1992'?

FERNANDO - Yo me he encontrado a la mejor partner de juego que me podía echar en la vida. Increíble. O sea, yo tenía un montón de miedo, porque no es lo mismo afrontar un personaje pequeño que esto y encima con un genio como Álex de la Iglesia… Pero si no llego a tener a mi Marian al lado, mi Amparito, vamos…

MARIAN - Sí, es cierto que eso era muy importante. Claro, es que nos pasamos toda la serie juntitos juntitos. Y a priori, parecen dos personas absolutamente diferentes. Y creo que si no funcionaba la pareja, había algo que no iba a funcionar en la serie, era un riesgo. Son dos universos absolutamente diferentes, estos dos personajes, y creo que era muy importante crear esta relación. Y bueno, yo creo que sí que se ha conseguido.

FERNANDO - Sí, yo creo que tuvo mucha puntería.

MARIAN - Y luego, afrontar un proyecto de Álex de la Iglesia, los que somos admiradores de Álex, al principio te da un poco de miedo y de responsabilidad… Pero, te pone en un lugar de tener muchísimas ganas y que te pongan en este tipo de retos es maravilloso, porque cuando llevas mucho tiempo de carrera es lo que deseas, que no caben los retos, que alguien te diga: "¿Quieres hacer a Amparo?". Y te leas a Amparo y digas: "Madre mía, ¿en serio?" .

¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de Álex de la Iglesia?

FERNANDO - Es un privilegio trabajar con un tipo que tiene un mundo tan sumamente loco y desequilibrado. Tan particular. Claro, que cada día estás dentro de un huracán, en una granja de cocodrilos, tirándote de un puente... O sea, es como guau. Pero a la vez es como muy atractivo y como que te mueve muchas cosas nuevas y muchas ganas de jugar, que es principalmente por lo que nos dedicamos a esto. Por estar siempre en cosas nuevas y situaciones como delirantes. Es muy bonito.

MARIAN - Yo lo describo como 'Alicia en el país de las maravillas'. Que te metes, te comes la galletita, y Álex de la Iglesia te lleva a lugares que nunca pensabas, no te imaginas. Tú llegas al set y alucinas todos los días. Dices "¿En serio? ¿Esto es así?" . Es muy divertido. Yo le agradezco mucho la oportunidad de que me dejara volar. Siempre vengo haciendo personajes muy intensos, muy para dentro, con muchas capas. Y la oportunidad de sacar los pies del tiesto un poco como actriz, de expandirme... Jo, lo agradezco mucho, la verdad. Volar literalmente.

¿Cómo ha sido el trabajo de documentación para representar la década de los 90?

MARIAN - Bueno, yo era adolescente, entonces sí que lo recuerdo más, pero desde un lugar diferente, claro. Ahora lo revisitas y dices: ¡Guau! Todo lo que supuso aquello para España... Como nos volvimos un poco locos, España, las Olimpiadas, la Expo, el centro del mundo. Y no todo aquello que pasaba. Sí que es cierto que en los 90 era una época un poco de.. aquí vamos, porque claro, que veníamos de los 80, después de la dictadura. Ahí ya había algo de ya estamos en una democracia, seguro, seguro, seguro, y ahora mirad de lo que somos capaces de hacer. Sí que había esa sensación de que todo era posible. Yo, como adolescente, también tenía esa sensación de que todo lo que podías imaginar podía hacerse realidad.

FERNANDO - Yo era muy crío. Lo estoy diciendo todo el rato. Pero tenía un peluche de curro y dormía con él.

Vuestros personajes tienen muchas capas, incluso el tuyo, Fernando, sufre de alcoholismo, ¿cómo has trabajado esto?

FERNANDO - Es muy complicado porque, yo lo comentaba con Marian durante el rodaje, hacer una borrachera es lo más difícil que hay porque hay unos límites que te pasas y haces una parodia o te quedas corto. Entonces, pues eso, me vi muchas cosas como para empaparme de gente que lo hacía muy bien, que yo habría llegado a un 10 % de lo que esta gente hacía. Nicolas Cage en 'Living Las Vegas' o yo qué sé, una Lee Remick en 'Días de vino y rosas' o Stephen Graham en 'The Virtues'. Me vi todo eso y después de ver todo eso, tienes que hacer ejercicio de traducirlo a Álex. No es solamente una borrachera en la que estás delirando y tal, sino que tienes un tío con la cara reventada y que te está hablando de una forma muy determinada, entonces tienes que bajarlo y traducirlo y llevarlo a esa cosa como cañí que tiene él. Y es un trabajo complicado. Espero que le guste a la gente y que no me dé mucha cera.

MARIAN - Estás increíble. Eres el mejor borracho (bromea).

FERNANDO - Y tú también estás increíble.

Tu viaje, Marian, tiene que ver con descubrir que ha pasado con tu marido, ¿cómo ha sido interpretar eso?

MARIAN - El viaje de Amparo realmente es precioso porque su punto de partida es descubrir quién ha matado a su marido. Ella lo tiene clarísimo. Aunque los demás no la crean, ella lo tiene claro porque vio lo que vio. Y es verdad que tiene razón. Pero el viaje a Amparo va hacia un viaje interior. Ella descubre realmente quién es Amparo. Es una persona que solo compraba cosas que le gustaban a su marido. Y se da cuenta que antes no era feliz. Y ahora es alguien que coge las riendas de su propia vida y encuentra eso, encuentra quién es ella. Y entonces me parece un viaje espectacular, me parece precioso.

La serie es también una crítica a la política y los casos de corrupción en España. ¿Creéis que ahí explotó todo?

FERNANDO - Eso fue el germen de todo.

MARIAN - Sí, sí. La época del pelotazo. Ahí empezaron a salir casos de corrupción a mansalva. No quiere decir que esto sea real, que luego la gente se empieza a volver loca. Pero era una época de apertura, de empezar a tener dinero en España, y cuando hay mucho dinero, pues pasa lo que pasa. Empieza a entrar dinero y el dinero corrompe. Pero eso sigue existiendo. Entonces, claro, si hay alguien que se lucra con la pandemia, con una DANA... ¿quién no se va a lucrar con una Expo? Yo me lo puedo llegar a creer. Es ficción, pero es muy real.

Incluso llega un punto en la serie en el que empatizas con el malo…

MARIAN - Es que tiene un poco de razón. Él también busca la verdad, también está buscando quién es y por qué él es así. Pero, ¿quién no ha pensado decir: "Cogía un lanzallamas y le quemaba vivo a esta persona"?

FERNANDO- Y más por las razones que tiene él, que es como guau.

MARIAN - Y luego que es un asesino que en el fondo te da un poco hasta de pena.

FERNANDO - Sí, es un niño herido. Es una pena.

MARIAN - Entonces, mola que se empatice un poco con él también porque es vivir la aventura junto con estos personajes.

¿Por qué diríais que tenemos que ver esta serie, '1992'?

MARIAN - Creo que pasas un buen rato, a veces mal buen rato, me gusta a mí decir, y creo que es divertida y es muy entretenida. Y luego te puedes plantear un montón de preguntas, "¿realmente paso esto en la Expo?", "¿voy a investigar?". No te quedas solo en la superficie de decir "pues que bien me lo he pasado", sino que puedes empatizar. "Entiendo al asesino", "entiendo a esta mujer", "entiendo a este hombre"... Creo que lo tiene todo.

FERNANDO - Total, es muy divertida, se ve muy rápido, no te cansas y estás con ganas de más, así que ojalá sigamos para adelante.

MARIAN - Así cada año. Como en 'Cuéntame'.