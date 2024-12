Emma García paraliza 'Fiesta' para dar la última hora del estado de salud de Belén Rodríguez

El pasado mes de noviembre, Belén Rodríguez anunciaba, a través de una entrevista en exclusiva, su abandono temporal de la televisión tras serle diagnosticado un cáncer de garganta. Este sábado, 21 de diciembre, Emma García hacía un alto en 'Fiesta' para desvelar cómo se encuentra su compañera, con la que ha podido hablar personalmente.

"Me ha llamado recién salida del gimnasio. Estaba con una vitalidad, una energía, con un humor, ella no sabe lo graciosa que es incluso en situaciones tan difíciles cómo la que está pasando", comenzó diciendo la presentadora. Según contó, Belén Rodríguez "está procesando unas semanas duras de médicos, de visitas, de pruebas. Dice que está súper agradecida a todo el mundo, se agobia porque quiere responder a todos y le he dicho que no lo haga porque lo hacemos para darle cariño y que sepa que estamos ahí".

Por tal motivo, la vasca ha querido mandarle un importante mensaje: "Lo primero es que se cuide, que se proteja a ella y que se dedique tiempo a ella. Tiene que ser generosa con ella". Además, Emma García desveló cómo va a empezar la colaboradora el año: "Me decía que después de hablarlo con los médicos, empieza la radio y quimio el 2 de enero creo que me ha dicho. Durante unos meses va a estar centrada en esas sesiones. Le encantaría trabajar, lógicamente no lo puede hacer porque es un tumor en la garganta".

La petición que Belén Rodríguez le ha hecho a Emma García

"Es increíble, te relaja y te tranquiliza muchísimo. Me decía que por favor, creo que lo hacemos todos sin darnos cuenta, que quiere hablar de otros temas, que no le preguntemos todo el rato cómo está y que tenga que decirlo, que lo quiere decir, pero que le gustaría hablar de otras cosas", explica la conductora de 'Fiesta'.

Emma García también cuenta cómo ha notado a Belén Rodríguez: "Lo tiene claro, está con ganas. Está con actitud positiva y super agradecida por el apoyo recibido. Necesita despejarse un poco y tiempo para adaptarse a la nueva rutina". Por último, la presentadora ha desvelado una noticia que le ha hecho mucha ilusión: "El 1 de enero de 2025 deja de fumar". "Te digo una cosa, Belén: no te puedes imaginar lo que te queremos. Lo cerquita que te llevamos", ha concluido la presentadora de Telecinco.