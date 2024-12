El malestar de Lola Índigo por tener que ir a 'La Revuelta': "Es un momento tenso"

Lola Índigo fue la estrella escogida por 'La Revuelta' para protagonizar la entrevista en pleno prime time de este martes. La cantante granadina se reencontró con David Broncano tan solo un día después de anunciar la supuesta nueva fecha de su concierto en el Santiago Bernabéu. Y precisamente el presentador no evitó preguntar a la intérprete por el revuelo que se ha formado en redes por ello nada más arrancar.

"Justo ahora ha tenido polémica, ha habido un movidón", advirtió Broncano según la granadina entraba en el plató de 'La Revuelta' algo más seria de lo normal. Entonces, el presentador comenzó a poner en situación a los espectadores sobre lo ocurrido entre la artista y el Real Madrid de cara a su concierto 'La bruja, la niña y el dragón' en el estadio madrileño.

Lola Índigo se sincera con David Broncano sobre su polémica con el Real Madrid: "Me enteré como todo el mundo"

"Hace unos meses dijiste que actuabas en el Bernabeu, luego lo pospusiste porque meten ruido. Ayer dijiste la fecha y por la noche el Real Madrid dijo no", explicó el presentador de La 1 antes de que Lola Índigo confesase su disgusto. "Es la primera vez que vengo nerviosa", aseguró la cantante. Entonces, el de Jaén confesó a la audiencia que la entrevista había estado a punto de no producirse.

"Me has dicho que anoche dudaste si venir o no porque es un momento tenso", desveló el comunicador. Y a la cantante no le quedó más remedio que sincerarse sobre cómo se había producido todo el revuelo con el equipo de Florentino Pérez. "Yo me enteré como todo el mundo, me avisaron pero ya estaba colgado", explicó la granadina, que justificó entonces la actuación del club.

"El Real Madrid ha tenido que salir a dar un comunicado porque están en un proceso judicial muy complicado. Pero la gente lo lee las cosas completas, no dicen nada nuevo. A nosotros nos dieron una fecha, que es el 14 de junio. Pero como todos sabemos tiene que haber una obra", aseguró Lola Índigo, insistiendo en que aún continúan trabajando para ofrecer el espectáculo en la fecha ya anunciada.

"Si hay algún vecino que quiera venir..."

"Tanto mi equipo, nosotros y el Bernabéu estamos trabajando en que, con una convivencia guay, se pueda hacer el concierto con una sonorización guay para que se pueda hacer", anunció la intérprete entre aplausos, que entonces lanzó un dardo a todos los que se han quejado durante estos meses del ruido en el estadio. "Si hay algún vecino que que quiera venir yo lo invito, para estar en tu casa... ¡desde su casa no van a escuchar nada porque va a estar perfecto!", señaló con sorna.