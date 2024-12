El sorprendente pasado de Grison en 'El Hormiguero' antes de fichar por 'La Revuelta'

Durante la pasada semana, con la guerra de audiencias más avivada que nunca, la visita de David Broncano a 'El Hormiguero' hace seis años ha vuelto a viralizarse. Pero resulta que no es el único rostro de 'La Revuelta' que ha pasado por el espacio de Antena 3. La sorpresa para muchos seguidores del humorista ha sido descubrir que Grison colaboró en numerosas ocasiones en el programa de las hormigas antes de formar equipo con el de Jaén.

Además de Broncano, Ricardo Castella y su compañero a los mandos de la música se han convertido con el paso de los años en los rostros más reconocibles de 'La Revuelta'. Sin embargo, el colaborador de La 1 no dio sus primeros pasos televisivos de la mano de su equipo de confianza, si no que fue Pablo Motos quién le otorgó su espacio hace años.

Todas las veces que Grison ha acudido a 'El Hormiguero'

"Nos gustaría presentarte a alguien que también tiene una garganta realmente prodigiosa. Es el campeón del mundo de LoopStation y campeón del Gran Beatbox Battle de Suiza, desde Madrid os presento a Grison Beatbox", anunció Pablo Motos en una emisión de 'El Hormiguero' que se remonta a 2013. Aún con el pelo largo, el compañero de David Broncano protagonizó su primera aparición en el espacio de Antena 3 con un divertido experimento como excusa.

Grison en 'El Hormiguero'

El madrileño demostró su destreza enseñando al actor internacional Steve Carell, invitado de esa noche en 'El Hormiguero', a utilizar su mesa de mezclas. Y su visita al plató de Pablo Motos no pasó desapercibida, pues hizo estallar en risas al público al conseguir un elaborado remix con los peculiares sonidos que el actor hacía en la serie 'The office'. Es por eso que no fue su única parada en el talk show.

Meses después, Grison regresó junto a su compañero Tuli al programa en dos ocasiones. Su última visita fue en 2015, años antes de saltar a Movistar Plus+ con 'La Resistencia', formato que David Broncano precisamente presentó de la mano de Motos en el espacio de Antena 3 antes de su gran estreno. "Este es un chaval que está empezando en la tele", señaló el valenciano para recibir a Broncano sin saber que años más tarde se enfrentaría noche tras noche en el access prime time.