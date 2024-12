Dani Martín se planta ante las preguntas de Broncano y da un inesperado giro al final de 'La Revuelta'

Tras cerrar la semana en 'El Hormiguero' el pasado jueves, Dani Martín aterrizaba en 'La Revuelta' este lunes. David Broncano recibió al intérprete días después de estrenar 'El último día de nuestras vidas', su último disco que presentó en el espacio de Antena 3. Y aunque el cantante se mostró más que feliz de reencontrarse con el humorista, terminó dando un golpe en la mesa por las famosas preguntas clásicas.

"Igual te suena del otro programa, igual lo has podido ver previamente allí", advirtió el conductor de 'La Revuelta' a una espectadora del público que se había confesado como más seguidora de Pablo Motos nada más recibir al invitado. Y pese a que la noche avanzó en un tono relajado y de humor en su primer encuentro tras más de tres años, hubo un momento de la noche en la que el intérprete se plantó.

Dani Martín se planta ante las preguntas clásicas de Broncano: "Te expones a un secuestro"

Cuando llegó el momento de las preguntas clásicas, Dani Martín frenó a David Broncano con un inesperado reproche. "Tú una vez me dijiste que yo había sido de los primeros 'trolleados', os habéis venido a la primera... yo no me he llevado nada de porcentaje", señaló el cantante asegurando que su paso por 'La Resistencia' fue clave para su éxito posterior.

El riesgo del primer beso, eh. Todo ese rato previo hasta que se tiene claro 100% que no vas a pisar mierda. #LaRevuelta @_danielmartin_ pic.twitter.com/lMF32kxq7Q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2024

"Yo hice que eso creciera", espetó el invitado mientras Broncano reiteraba su agradecimiento por acudir a su antiguo espacio de Movistar Plus+ cuando aún estaban empezando. "Eso lo vamos a dejar pasar, pero yo creo que estas preguntas ya...", sentenció entonces el músico, dejando entrever que no pensaba someterse una vez más al interrogatorio del humorista.

Pero Dani Martín no esgrimió su queja sin aportar una solución. "Entonces yo te propongo otras. Por ejemplo, ahora que la producción es mayor a nivel económico, tú podrías al invitado cada noche ponerlo en un brete. Podrías decirme 'si te bebes hasta la mitad del bote de aceite te damos 30.000 euros'", propuso entre risas el cantante.

"Lo otro también es humillar a los invitados"

"¿Tú quieres que humille a los invitados?", señaló el conductor de 'La Revuelta' completamente sorprendido. "Es que lo otro también es humillar a los invitados, decir el dinero que tengo o lo otro... es que te expones a un secuestro. No lo digo por mi, lo digo por esa gente que viene tanto al programa que vive en Andorra", espetó el cantante algo serio.

Entonces, trataron de llegar a un acuerdo para solucionar el tramo final de la entrevista "Si te comes cinco guindillas de esas a caraperro te doy 7 euros", propuso Broncano sin saber que Dani Martín se apuntaría sin pensarlo para no enfrentarse a la pregunta del dinero y el sexo. Y para sorpresa de Broncano, el artista consiguió su objetivo.

"Te ha salido bien la jugada, no te las has comido todas, no has respondido las preguntas y te has llevado 15 euros cabrón", señaló David Broncano a regañadientes antes de fundirse en un abrazó con el cantante para despedirlo.