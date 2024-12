Lola Índigo sorprende a David Broncano con este inesperado dardo a Motos en 'La Revuelta'

Lola Índigo aterrizó en 'La Revuelta' este martes para pronunciarse sobre su reciente polémica con el Real Madrid por la fecha de su concierto en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la cantante sorprendió a David Broncano y a los espectadores pronunciándose en la guerra que el humorista mantiene contra Pablo Motos. A través de un inesperado regalo, la intérprete lanzó un dardo hacia el presentador de Antena 3.

"Tanto mi equipo, nosotros y el Bernabéu estamos trabajando en que, con una convivencia guay, se pueda hacer el concierto con una sonorización guay para que se pueda hacer", comenzó aclarando la intérprete de 'Perreito para llorar', después de aclarar lo sucedido con respecto al comunicado del equipo.

Lola Índigo lanza un mensaje directo a Pablo Motos con su regalo a David Broncano

Y es que, como bien recordó David Broncano al inicio del programa, poco después de que Lola Índigo anunciase este lunes que su espectáculo de 'La bruja, la niña y el dragón' en el estadio madrileño tendrá lugar el próximo 14 de junio, el equipo de Florentino Pérez desmintió por completo que esa sea la fecha. "Me has dicho que anoche dudaste si venir o no porque es un momento tenso", llegó a desvelar el presentador.

David Broncano y Lola Índigo en 'La Revuelta'

Pero la sorpresa para David Broncano llegó cuando la granadina subió al escenario el regalo especial que le había traído para su primera visita al espacio de La 1. "Como últimamente tu tienes follones pues creo que te va a venir bien", señaló la invitada haciendo referencia entre risas a la guerra por la audiencia que mantiene cada semana el de Jaén contra 'El Hormiguero'.

Entonces, Broncano mostró una camiseta negra oficial de la línea de merchandising de Lola Índigo en la que se puede leer el mensaje de "No eres mi hater, tú eres mi fan". Entre aplausos y risas cómplices por su sibilino dardo al valenciano, la granadina intentó quitar hierro al asunto mientras el presentador guardaba silencio. "Es mi camiseta más vendida", confesó la cantante.