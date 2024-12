Alessandro Lequio se dirige en estos crudos términos a Bárbara Rey tras lo que denunció sobre él

Bárbara Rey no se amilanó el pasado lunes en el plató de 'Bárbara Rey, mi verdad' y se enfrentó a todos los colaboradores. Pero si hubo alguien a quien la ex vedette puso en jaque fue a Alessandro Lequio tras sacarle a relucir "las cartas de la vergüenza".

"Has reconocido que has pegado a mujeres y, quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo", le llegó a soltar Bárbara Rey a Alessandro Lequio en pleno directo. "Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor", añadió antes de que Santi Acosta le censurara y pidiera que le bajaran el micrófono.

Tras esas palabras de Bárbara Rey, se viralizaron en redes sociales las declaraciones de Alessandro Lequio en el programa 'Tómbola' en el que el italiano reconoció haber pegado a mujeres en algún momento de su vida. Tras ello, son muchas las voces que cuestionan que el colaborador de 'Vamos a ver' se mantenga en televisión. Es el caso de Laura Fa y de Alba Carrillo, que tiene claro el motivo por el cual sigue teniendo una silla en el programa matinal de Telecinco.

Tres días después de esta polémica, Alessandro Lequio ha querido contestar desde la calma a Bárbara Rey en 'Vamos a ver'. "Su estrategia está muy manida. En lugar de responder a las preguntas y hacer frente a las cuestiones a debate se decidió a atacar a los que allí estábamos. Pero en cierto sentido era muy previsible porque cuantos más datos conocemos de su historia más pies de barro tiene la historia", empezaba recalcando el italiano.

Alessandro Lequio contesta alto y claro a Bárbara Rey

Tras ello, Alessandro Lequio no ha dudado en defenderse de lo que le soltó Bárbara Rey en directo. "En mi caso sacó un tema que utilizan todos los que me quieren atacar, pero que no se sostiene por ningún lado. Cuando yo era bisoño, es decir un ingenuo en los medios dije una frase muy desafortunada, que unida a unas frases escritas hace 40 años, y que se pueden interpretar de muchas maneras, y a las falsedades de una ex de la que me separé hace 35 años pues eso es a lo que se agarran las personas que me quieren atacar pero que no tienen nada que ver conmigo", proseguía diciendo.

"Yo jamás, nunca, nunca, nunca he sido denunciado, enjuiciado ni condenado evidentemente por ningún delito. Esta señora recordemos ha sido condenada por un delito de alzamiento de bienes a dos años de cárcel. Delito al que arrastró a sus dos hijos que fueron condenados a un año de cárcel cada uno de ellos. Eso es la historia", sentenciaba Lequio.

Finalmente, cuando Kike Calleja intentaba dar la cara por Bárbara Rey asegurando que según ella la engañaron, Antonio Rossi intervenía para replicarle y defender a Lequio. "La única que en ese plató tenía una condena en firme de cárcel es ella, así que la única que ha cometido un delito que no ha prescrito, porque el otro si ha prescrito, es ella", concluía el colaborador.