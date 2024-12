Alessandro Lequio planta cara a Paloma Barrientos y le da un rapapolvo: "Vete a tomar por..."

Bárbara Rey se sentará por fin este lunes en directo en el plató de 'De Viernes' para responder a los colaboradores de 'Bárbara Rey, mi verdad'. Previo a su entrevista, Paloma Barrientos ha advertido que la ex vedette pretende soltar tres auténticas bombas. Pero poco después la colaboradora provocaba que tanto Joaquín Prat como Alessandro Lequio se echaran encima de ella por tratar de negar lo que es incuestionable.

Así, después de que Alessandro Lequio aseverara que la propia Bárbara Rey ya habla de chantaje, Paloma Barrientos le replicaba. "Yo ayer hablé con Bárbara, Efectivamente el chantaje ella habla de préstamo, hay que verlo en determinadas circunstancias. Y cosas que se han dicho están confirmadas solo por una parte, me refiero a los famosos diarios", empezaba diciendo la colaboradora.

"Solo voy a decir tres cosas. Ayer ella me dijo que esté la gente atenta porque hoy si que va a saltar el cosmos. Hay tres píldoras muy importantes que no solamente van a interesar al mundo del corazoneo, sino que va a ser de información general", adelantaba Paloma Barrientos tras lo que habló con la propia Bárbara.

Tras escucharla, Antonio Rossi no dudaba en matizarle sus palabras. "Lo de los diarios no solo está confirmado por una parte por si Bárbara no se ha enterado. Alberto Saiz a Gonzo en 'Salvados' a cámara le dice yo me encuentro cuando llego como director del CNI un chantaje sobre la mesa", defendía él. "¿Y por qué no lo denunció?", repreguntaba Barrientos. "Antonio no sigas haciendo esfuerzos que a nadie, porque hay que ser muy obtuso, a nadie le cabe la menor duda", le decía entonces Joaquín Prat a su colaborador.

"Joaquín yo no soy obtusa, yo lo que digo es que ahora se dan determinadas informaciones y antes estaba la jefatura del Estado al que se suponía que se le hacía un chantaje y ahí ni ministros, ni políticos, ni el fiscal general del Estado, nadie", trataba de defender Paloma Barrientos. "¿Y eso significa que no hubiera un chantaje?", le cuestionaba Joaquín. "¿Qué nadie diera la voz de alarma significa que no se produjera el chantaje?", insistía el presentador.

"No, no es lo que estoy diciendo", respondía Paloma Barrientos. "¿Chantajeó o no chantajeó Bárbara Rey al jefe del Estado?", le preguntaba directamente Joaquín a su compañera. "Yo te digo que no chantajeó. Ella pide un dinero a la jefatura del Estado y allí nadie hace nada", contestaba ella.

Alessandro Lequio no tolera lo que suelta Paloma Barrientos sobre Bárbara Rey

Unas palabras que indignaban a sus compañeros. "A ti lo que dicen quienes han presidido el Centro Nacional de Inteligencia y el señor que dice a cámara yo paré el chantaje y dije ya está bien porque el CNI no está para pagar el chantaje de esta señorita. Eso lo dice a cámara, Alberto Saiz en 'Salvados'. ¿Tú a eso no le das credibilidad?", volvía a decirle Antonio Rossi.

"Yo le doy credibilidad también a lo que dice Bárbara Rey. Y luego me refiero a la historia del señor Manglano, que estuvo condenado dos veces", respondía Paloma Barrientos. "Y ella también está condenada", le recordaba Rossi. "Un señor que forma parte de la institución...", trataba de decir la colaboradora antes de que Alessandro Lequio le cortara para decirle "Paloma no líes".

Y al ver que Paloma Barrientos quería justificar a Bárbara Rey, Alessandro Lequio se revolvía contra ella. "Paloma yo te respeto mucho pero la cuestión es muy sencilla, ¿participó ella en la negociación con el Estado para la no publicación de unas fotografías con el jefe del Estado a cambio de dinero si o no?", le repreguntaba el italiano a lo que ella le respondía que "no". "Venga vete a tomar por saco, venga ya de verdad, de verdad, es que Paloma venga", le soltaba Lequio.

Pero Paloma Barrientos seguía en sus trece de defender a Bárbara por encima de todo asegurando que era lo que contaba la propia ex vedette. "También contó que no conocía al Rey", le recordaba Rossi. "Estamos hablando de un Jefe de Estado y una institución que ha permitido ciertas cosas. El Rey sí que hizo chantaje desde el poder", sentenciaba Paloma.