Paloma Barrientos osa poner sobre la mesa algo sobre Isa Pantoja que trae mucha cola

Paloma Barrientos ha participado en la tertulia sobre Isa Pantoja en 'Vamos a ver más' y, durante una de sus intervenciones, ha planteado algo un tanto controvertido respecto a la relación afectiva de la joven y la tonadillera con lo que han discrepado sus compañeros en el plató.

En primera instancia, se ha hablado sobre Dulce ante su entrevista en 'De Viernes' de esta noche, en la que pretende destapar episodios desconocidos hasta ahora. Se ha debatido si ha sido una gran defensora de Isa Pantoja en Cantora frente a las situaciones desagradables que sufría cuando, presuntamente, le humillaban.

Sin embargo, se ha destacado también que, pese a ese arrope, Isa Pantoja nunca le quiso dar un papel superior al de su madre. "¿Sabes por que Isa no le ha dado ese papel? Para que no se enfadara Isabel Pantoja", ha apuntado Paloma Barrientos, dejando entrever que en su fuero interno sí que podía sentir a Dulce como una madre.

"Ha sido mucho más que la niñera, ha sido la persona que ha estado con ella siempre", ha añadido la colaboradora. Aunque, eso sí, acto seguido, Barrientos ha confirmado la versión que dio Raquel Bollo hace unos días: "Isa a veces no se ha portado bien con Dulce".

Aun así, Paloma Barrientos se ha confesado volcada con Isa en esta historia y ha lamentado el encubrimiento: "Me llama la atención que todos los que sabían esto, que no tenía buen trato en esa casa, lo han permitido. Yo no entiendo cómo en esa casa se permiten esas cosas y no montan allí un cirio".

La tertuliana se ha mostrado afectada, en la línea de sus compañeros: "El otro día me decían amigos, que son padres adoptivos y que tienen también hijos biológicos, que por defecto dedicas más tiempo a los adoptivos precisamente porque, como decía Isa, ya les han abandonado una vez. Y a Isa ahora le han vuelto a abandonar y eso es lo que más me duele". "A mi eso no me cuadra con Isabel Pantoja. No es la madrastrona, no es lo peor de esta vida, y no entiendo cómo a una niña que tenía ilusión por adoptarla la ha abandonado", ha proseguido.

A pesar de todo Paloma Barrientos cree que Isabel "la ha querido, y la quiere, estoy convencida". "No, no la sigue queriendo. ¿Tú crees que puede seguir queriendo a una persona que llega a estar hospitalizada a 30 kilómetros de su casa y no va a verla? Eso no es querer a una persona. Fin. Se acabó. Se quiere solo a ella y a su hermano Agustín y punto", le ha rebatido Pepe del Real.

Ha sido en ese instante cuando Paloma ha puesto sobre la mesa un planteamiento polémico con el que ha tratado de excusar el trato de la cantante hacia su hija. "Desde el concepto de Isabel, después de haber visto cómo ha ido dejando a gente que la ha querido por el camino, es que ella aprecia a la gente a su manera, que no es la nuestra, ni la tuya ni la mía, pero ella quiere de una manera distinta", ha soltado la periodista.

Unas palabras ante las que Adriana Dorronsoro, Antonio Rossi, Pepe del Real, Alejandra Prat y Sandra Aladro se le han echado encima porque "una hija está por encima de todo".