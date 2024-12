Adrián protesta por su "humillante" expulsión en 'GH' y apunta a imágenes fuera de contexto: "No merezco esto"

Hace poco menos de una semana 'Gran Hermano' arrancaba su gala semanal en Telecinco comunicando la expulsión disciplinaria de Adrián. La organización del espacio decidió cortar por lo sano y sacar al joven de la convivencia por su polémico comportamiento. Ahora, días más tarde, el espacio le abre las puertas al exconcursante, quien ha podido explicarse en las que han sido sus primeras palabras en Telecinco tras su expulsión.

En concreto, el exconcursante ha reaparecido en el plató de 'Gran Hermano'. De hecho, el presentador de la gala no ha esquivado la presencia de Adrián. Jorge Javier le ha presentado diciendo: "Seguramente os hayáis dado cuenta que aquí está sentado Adrián que el jueves fue expulsado disciplinariamente por 'Gran Hermano'"x.

"Él es consciente que lo que hizo estuvo mal. Hoy está aquí para explicarse", ha proseguido diciendo el presentador para, acto seguido, cederle la palabra a Adrián. "Antes de explicaros cómo me siento, vengo a pedir disculpas por las imágenes que se mostraron el otro día de mi expulsión. Creo que se sacaron de contexto y que pudieron ocasionar confusión a la gente. También me duele ver de la forma tan horrible y humillante de que me fui. Para mí no ha sido fácil ni para mi familia", ha comenzado diciendo.

Adrián: "Vengo a pedir disculpas por las imágenes que se mostraron el otro día" #GHLímite14 pic.twitter.com/1qmQifZMF3 — Gran Hermano (@ghoficial) December 10, 2024

En la misma línea, Adrián ha comentado cómo se siente tras su polémica expulsión. "Al final me da pena por mi familia porque mi madre no tiene ganas de ir al trabajo. Mi abuela no tiene ganas de ir al supermercado por vergüenza. Al final pienso que como persona no me merezco todo esto que me han dicho al salir del programa. Creo que lo he dado todo por el programa. Pienso que ninguna de las personas que están aquí que hayan estado en la casa pueden decir que las he tratado mal o que he hecho algo malo. De lo que se me está tachando fuera creo que no me lo merezco para nada".

Jorge Javier frena en seco a Adrián: "Las imágenes no han sido sacadas de contexto"

Ante esta intervención, el presentador de 'Gran Hermano' ha intervenido para matizar algunas de las palabras del exconcursante. "Las imágenes no han sido sacadas de contexto. ¿Entiendes que lo que hiciste estaba mal?". Como respuesta, Adrián ha tomado la palabra para acabar dándole la razón a Jorge Javier. "Al final estamos ahí tres meses, la cabeza no te va del todo bien. Entiendo que desde la organización, entiendo la decisión, lo comprendo y ya está", ha sido la intervención del joven.