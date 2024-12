Jorge Javier señala lo que muchos piensan de Carmen Lomana tras su inaudita crítica a Broncano

Esta semana, el blog que Jorge Javier Vázquez tiene en la revista 'Lecturas' ha dado para mucho. En él, el presentador de 'GH' y 'El diario de Jorge' habla de Terelu Campos, ensalza a Gonzalo Miró como colaborador televisivo, y carga contra Carmen Lomana por, según él, "no conectar con el público".

"Escribo estas líneas conmocionado por la última queja de Carmen Lomana", arranca diciendo Jorge Javier, antes de proceder a explicar de qué se trataba. "Se lamenta la celebrité de que el día que fue a ver a Broncano a 'La Revuelta', el presentador no la saludó. Me extraña, porque me consta que es un chico muy educado", reconoce el comunicador catalán, quien, en otro de sus blogs se posicionó claramente a favor de Broncano en su 'guerra' con Pablo Motos y 'El Hormiguero'.

Jorge Javier cree que Carmen Lomana "no conecta con el público"

Aunque el presentador duda que el cómico no saludara a la colaboradora televisiva, apostilla: "Otra cosa es que viera a una indeterminada señora rubia entre el público y no la reconociera pero eso es algo que Lomana debe ser incapaz de asumir porque ella misma asegura que conecta mucho con el público joven. Deberíamos saber qué entiende la socialité por 'conectar'. Y también qué entiende por 'joven'", sentencia Jorge Javier.

Del mismo modo que critica a Carmen Lomana, elogia el papel de Gonzalo Miró como colaborador televisivo. Tras verle de casualidad en 'La Roca', el presentador de 'GH 2024' reconoce que "me gusta Gonzalo. Después de unos principios titubeantes ha encontrado su lugar en la televisión. Como es de los míos me parece que habla con solvencia y con rigor. Siempre estoy de acuerdo con lo que dice y cuando mi argumento se me queda corto ahí está él para ayudarme a reafirmarme en mis ideas".

También aquí, Jorge Javier se acuerda de la socialité. Y es que, según él, a Gonzalo Miró solo le ve en televisión, aunque también trabaja en la radio como comentarista de fútbol. Y es que, el presentador asegura que "el fútbol me interesa menos que Carmen Lomana". Lo que más le gusta al de Badalona del hijo de Pilar Miró es "su manera de desmontar a Felipe González y a Alfonso Guerra". "Guerra se la jugó a su madre con muy malas artes y eso Miró no lo perdona. Estaría bueno", sentencia.