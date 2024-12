Jorge Javier da un vuelco a su opinión sobre Gonzalo Miró y le da sentencia como colaborador

Un miércoles más, Jorge Javier Vázquez se ha explayado largo y tendido a través de su blog de 'Lecturas' sobre diversos temas de actualidad. Entre otros asuntos, expresa su opinión sobre Gonzalo Miró y su papel como comentarista en diversos programas de televisión.

En concreto, se centra en su papel como colaborador de 'La Roca'. "Apuro el domingo tumbado en el sofá haciendo zapping. En una de tantas vueltas por diferentes canales me encuentro con Gonzalo Miró. Cuando lo veo subo el volumen de la tele", reconoce, al tiempo que confiesa que "cuando hablan algunos de sus compañeros lo bajo porque no quiero empezar la semana encabronado" en clara alusión a Antonio Naranjo, entre otros.

"Me gusta Gonzalo. Después de unos principios titubeantes ha encontrado su lugar en la televisión", asegura Jorge Javier, confesando un vuelco en su opinión inicial sobre el tertuliano. Además, deja claro que "como es de los míos me parece que habla con solvencia y con rigor. Siempre estoy de acuerdo con lo que dice y cuando mi argumento se me queda corto ahí está él para ayudarme a reafirmarme en mis ideas". De esta forma, el presentador de 'GH' ensalza la labor del hijo de Pilar Miró.

La petición de Jorge Javier a Boris Izaguirre sobre Gonzalo Miró

Eso sí, prefiere verle en televisión antes que oírle en la radio: "Creo que también trabaja en la COPE comentando fútbol pero ahí ya no lo escucho porque el fútbol me interesa menos que Carmen Lomana". También explica que "lo sigo en Instagram y veo que pasa momentos muy divertidos con Loles León y con Boris Izaguirre. Ya le he dicho a Boris que tiene que llevarme un día con ellos".

Jorge Javier reconoce que son muchas las cosas que le gustan de Gonzalo Miró, pero una de las cosas que más le agradan es "su manera de desmontar a Felipe González y a Alfonso Guerra. Cuando cierta prensa los saca a pasear como si fueran santos con el fin de cargarse el socialismo actual, Miró destapa con conocimiento de causa las contradicciones de estos popes que han devenido en resentidos señoros", prosigue, criticando duramente al expresidente y exvicepresidente del PSOE.

Y es que, tal y como recordó en su día Gonzalo Miró y recuerda ahora Jorge Javier, "Guerra se la jugó a su madre con muy malas artes y eso Miró no lo perdona. Estaría bueno. No soporto a estos provectos políticos que juzgan con infinita condescendencia e incluso compasión la labor de los más jóvenes".

"Por mucho que se empeñen en recordárnoslo, cualquier tiempo pasado no fue mejor ni sus gobiernos un dechado de ejemplaridad. Que se compren un púlpito y machaquen a sus parientes los domingos por la tarde y nos dejen en paz a los ciudadanos de buena voluntad", sentencia Jorge Javier Vázquez.