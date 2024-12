Carmen Lomana hace público el desplante que le hizo David Broncano cuando acudió a 'La Revuelta'

El enfrentamiento más sonado de la presente temporada televisiva sigue dividiendo a lo espectadores y algunos rostros de la industria. La guerra entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' tomó otra dimensión el pasado jueves después de que David Broncano destapase las presiones de Pablo Motos y su equipo sobre los invitados. Y Carmen Lomana no ha evitado unirse al extendido debate tomando bando entre ambos.

Cabe destacar que una de las grandes sorpresas de las primeras entregas de 'La Revuelta' en La 1 fue cazar a la socialité entre las filas de butacas del Teatro Príncipe de Gran Vía. Sin embargo, cuando en mitad de su sección en 'La Mañanas KISS' le preguntaron por cuál de los dos presentadores prefería, recordó precisamente esa experiencia viendo el programa en vivo para cargar contra el de Jaén.

Carmen Lomana destapa su mala experiencia con Broncano en 'La Revuelta': "Ni me saludó"

"Pablo Motos sin duda", sentenció Carmen Lomana cuando Xavi Rodríguez le preguntó por su presentador favorito durante el 'Tribunal Lomana' en KISS FM. Fue entonces cuando se sinceró sobre el desprecio que sufrió por parte del comunicador. "Porque Broncano... y ahora lo digo y me quedo tan ancha. El día que fui a 'La Revuelta', este señor pasó al lado mío y no me dijo 'hola Carmen, buenas tal', algo...", espetó muy molesta la empresaria.

Carmen Lomana toma partido en la guerra Motos Broncano “Pasó a mi lado y ni me saludó “ pic.twitter.com/ootvz9lsj1 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 26, 2024

Pero la colaboradora de 'Espejo Público' no se quedó ahí, y continuó señalando las malas formas del rival de Motos. "Por educación, yo funciono muy bien con la gente joven, y este tipo ni me saludó...", añadió la socialité antes de lanzar su juicio más directo sobre el actual enfrentamiento entre ambos por lo sucedido con Jorge Martín.

"Me parece tremendo, como de niños. Muy pueril, ahora tú primero, yo después. Pero os diré que es muy habitual. Vamos, yo lo he vivido", confesó Carmen Lomana, asegurando que este tipo de desplantes y peleas en televisión son más comunes de lo normal. Sin embargo, la colaboradora de 'Las Mañanas KISS' prefirió no dar nombres.

"Trabajo en Antena 3, no diré nada contra ellos"

"Si vas ahí, no vienes más aquí. No con 'La Revuelta' pero con otros programas. En general sí, y en algunas cadenas en particular. Pero bueno, yo trabajo en Antena 3 entonces no diré nada en contra de ellos", terminó asegurando la tertuliana. "¡Pues vaya jueza imparcial!", exclamó el presentador de KISS FM antes de que Lomana agitase su mazo para declarar a Pablo Motos inocente de haber reclamado la exclusividad de su programa para entrevistar al piloto de Moto GP.