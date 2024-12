A Ana Herminia le preguntan por el fichaje de Bárbara Rey por Mediaset y su respuesta descoloca

El próximo lunes, Bárbara Rey romperá su silencio y se sentará en un especial de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder a todo lo que se ha dicho sobre ella en este último año sobre todo por boca de su hijo Ángel Cristo. Lo hace tras haber firmado un millonario acuerdo con Mediaset y sobre el que se ha pronunciado Ana Herminia.

En el acuerdo que ha alcanzado Bárbara Rey con Mediaset en exclusiva viene contemplado su aparición en diferentes entrevistas en 'De Viernes' y algún otro programa. Pero además podría convertirse en el fichaje estrella de 'GH DÚO 3' donde coincidiría además con su hija Sofía Cristo, que también saltará a Telecinco, y el propio Ángel Cristo.

Este histórico acuerdo entre Mediaset y Bárbara Rey después de que la ex vedette demandara al grupo de comunicación y varias productoras está dando mucho que hablar y tanto su hijo como su mujer Ana Herminia se han pronunciado al respecto.

Este martes, Kiko Hernández ya revelaba en 'Ni que fuéramos' cuál había sido la reacción de Ángel Cristo al fichaje de su madre por Telecinco y la condición que puso de que no volvieran a llamarle a él y que la cadena rechazó. "Llamaron a Ángel Cristo ayer para decirle lo de la negociación y ofrecerle el 'De Viernes' de la semana que viene. Y me dicen que estuvo riéndose por teléfono más de cinco minutos porque sabía perfectamente que su madre al final iba a tragar por pasta porque la conoce muy bien. Estuvo cinco minutos descojonándose y dice que sabía que esto iba a ocurrir. Y que lo primero que dijo es: '¿dónde está la demanda, mamá? ¿La has retirado por pasta como has hecho toda tu vida?'", explicaba el colaborador.

Ana Herminia reacciona también al fichaje de Bárbara Rey

Pues este miércoles ha sido 'Vamos a ver' quien se ha hecho eco de la primera reacción de Ana Herminia ante el paso al frente dado por Bárbara Rey y el acuerdo que habría alcanzado con Mediaset. Así, Joaquín Prat conectaba con Nuria Chavero para conocer que le había dicho la mujer de Ángel Cristo.

"He podido hablar con Ana Herminia que siempre es super amable con nosotros y siempre nos contesta. Y yo he querido preguntarle por esa entrevista de Bárbara y como se encontraba su marido sobre lo que pueda decir sobre él. Y Ana me dice que ellos están bien, que están muy tranquilos gracias a Dios", empezaba explicando la reportera.

"También hemos estado hablando de esa actitud que siempre tiene Bárbara amenazando con demandas a quien hable o deje de hablar y le he preguntado si ellos van a ver esa entrevista para posibles acciones legales y su respuesta ha sido muy rotunda. Me dice que ellos no están ahora mismo para eso, he entendido que están disfrutando de su recién estrenado matrimonio y que no les preocupa la entrevista de Bárbara", añadía Nuria Chavero.

Una reacción que descolocaba a algunos de los colaboradores de 'Vamos a ver'. "Bueno tranquilos tampoco...", se oía decir a Adriana Dorronsoro. "Yo creo que es una entrevista que genera interés evidentemente también a Ángel y a Ana Herminia", apostillaba Verónica Dulanto.