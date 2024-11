Sonsoles Ónega define a Lorenzo Caprile de una forma que descoloca en su programa: "Eres un…"

Pese a ser uno de los jueces más queridos de 'Maestros de la costura' en TVE, este lunes Lorenzo Caprile saltaba a Antena 3 para ser entrevistado por Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' con motivo de la nueva exposición en Madrid de parte de los trajes que ha diseñado y confeccionado el modista.

"Veíamos ese momento en el que recibes la Medalla de Oro a las Bellas Artes, ahora exposición en Madrid, ¿hace ilusión todo esto?", se preguntaba Sonsoles. "Hace ilusión, pero da un poco de yuyu porque estas cosas se le hacen a los muertos, fue un regalazo de la Comunidad de Madrid, pero son muchos recuerdos", reconocía Caprile.

"Es que pasa todo muy rápido, yo a los chavales que se quieren dedicar a esto les digo disfrutad, aprovechad, aprended, meteos en todos los listos que podáis y coged la experiencia que podáis porque esto se pasa muy rápido", proseguía diciendo Lorenzo Caprile.

Tras ello, Sonsoles Ónega le hacía una pregunta a su invitado. "¿Eres capaz de sentir más orgullo que nostalgia o vértigo porque lo que has hecho es muy importante?", trataba de saber la presentadora. "Lo de orgullo es una palabra que no me gusta mucho", le corregía Lorenzo Caprile. "Pues elige tú la que te guste, ¿satisfacción?", reaccionaba la presentadora. "No, porque nunca estás contento, ahora en la exposición me preguntan, veo todos los trajes y los volvería a hacer enteros porque tienen defectos", aseveraba el modista. "Eres muy crítico", le soltaba Sonsoles.

"Yo creo que es más nostalgia porque mis clientas y yo éramos muy jóvenes y muy inconscientes. Sobre todo nostalgia, hay veces que está mal dicho lo de los tiempos pasados son mejores, pero hay veces que es así", terminaba diciendo Lorenzo Caprile con respecto a la pregunta que le había hecho la presentadora.

"Este señor que no tiene sangre española, la tiene italiana, ¿si volvieras a nacer harías lo mismo?", le cuestionaba después Ónega. "Si volviera a nacer no lo sé, no sé, si volviera a nacer sabiendo todo lo que sé ahora no lo sé. Te doy la vuelta a la pregunta, ¿te arrepientes de algo? Todo el mundo dice 'no, no me arrepiento'. Pues yo creo que todo el mundo que dice eso miente descaradamente, yo me arrepiento todos los días de un montón de cosas y si pudiera cambiar cambiaría un montón de cosas", sentenciaba Lorenzo Caprile.

Sonsoles Ónega, a Caprile sin miramientos: "Eres un pesimista antropológico"

Si por algo se ha hecho famoso Lorenzo Caprile es por haber vestido a miembros de la familia real como la infanta Elena o la princesa Letizia. Por ello, Sonsoles Ónega quería saber cuál de todos sus trajes le hacía estar más orgulloso o era su favorito. "El favorito es el que espero que me encarguen mañana yo siempre para adelante. Cuando salen los trajes bien se me olvidan, los que se me quedan aquí son los que salen mal", aseveraba.

Lo que llevaba a que Sonsoles Ónega no se cortara con él al decirle que "Lorenzo Caprile eres un pesimista antropológico". "Yo sí", afirmaba él. "Zapatero era un optimista antropológico decían", recordaba Sonsoles. "Pues yo soy realista, y no soy nada mitómano, me hicieron unos encargos, estos que enseñáis han salido bien", concluía Caprile.