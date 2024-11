Rosa Villacastín solo necesita tres palabras para dar su sentencia a la polémica de Felipe González

Rosa Villacastín ha reaccionado a las palabras de Felipe González sobre la DANA de Valencia. El expresidente ha contribuido a engordar el bulo respecto a unas declaraciones de Pedro Sánchez cuando compareció la semana pasada de forma extraordinaria para anunciar la disposición del Gobierno a enviar todo tipo de recursos a las zonas afectadas.

Desde entonces, la derecha mediática se ha encargado de hacer creer que el presidente del Gobierno verbalizó la frase "si quieren ayuda, que la pidan" con un tono chulesco o arrogante. Un bulo obsceno en medio de la tragedia que ha propagado Pablo Motos en 'El Hormiguero' o Ana Rosa Quintana en 'TardeAR', con una amplificación tremenda y censurable.

Las palabras textuales el ejecutivo realmente fueron que "la Comunidad Valenciana, si requiere más efectivos, lo que tiene que hacer es pedirlos y se lo suministraremos como lo estamos haciendo, inmediatamente". Algo que dista mucho de lo que se está vendiendo. El colmo es que hay históricos del PSOE, como Felipe González, crítico con el actual líder socialista, que han dado pábulo a esa burda desinformación. Y Rosa Villacastín no se ha podido contener.

"Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español", ha comentado González como ataque a Sánchez en su última aparición ante los medios de comunicación.

Felipe González: "Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho" https://t.co/OIEyI5EFAx pic.twitter.com/0VWfYDsBTL — Europa Press (@europapress) November 5, 2024

Pues bien, estas afirmaciones del expolítico andaluz han tenido una gran resonancia en la prensa, y El Plural lo titulaba de la siguiente forma: "Felipe González ataca a Sánchez con un bulo de la derecha difundido por Pablo Motos". Un titular que ha compartido Villacastín en sus redes con una pregunta muy elocuente: "¿Algo que agregar?". Solo le han hecho falta esas tres palabras.

Y es que para la periodista y colaboradora ese titular del citado medio no admite ni una coma y deja de por sí muy retratado (para mal) a Felipe González por haber caído en esa fake news tan lamentable con el objetivo de volver a disparar contra el presidente. Una instrumentalización de las circunstancias absolutamente execrable. No obstante, Rosa Villacastín no se ha quedado ahí y ha difundido más cosas.

La también escritora ha compartido en su cuenta oficial de X dos publicaciones demoledoras contra González. "Felipe, un tipo repugnante y miserable que no merece ningún respeto. De la chaqueta de pana a chaquetero indeseable y miserable", ha sido una. "Definitivamente ha mutado en un auténtico miserable, soberbio, ególatra y vengativo...", ha sido la segunda. Dos reacciones lapidarias con las que Rosa Villacastín comulga plenamente.

