La vida actual y el increíble cambio físico de Angus T. Jones, el niño de 'Dos hombres y medio'

Aunque hoy en día ya estén más en desuso, lo cierto es que las sitcoms siempre han sido la piedra base de la televisión en Estados Unidos. Muchas de ellas han sido exportadas por todo el mundo, creando grandes productos como 'Friends', 'The Big Bang Theory' o 'Dos hombres y medio'. La comedia creada por Chuck Lorre y protagonizada por Charlie Sheen y Jon Cryer se convirtió en una de las series más vistas del país. 12 temporadas, más de 260 episodios, dos nominaciones a los Globos de Oro para Charlie Sheen, más dos premios Emmy para Jon Cryer, también contó con el niño actor mejor pagado de la televisión, Angus T. Jones.

El jovencísimo intérprete fichó por la serie como el hijo de Jon Cryer cuando solo tenía diez años, y según fue avanzando la ficción, el público le vio crecer. Pasó de ser un niño algo inocente pero que hacía preguntas incómodas, a un adolescente que se metía con su padre y su tío, y empezaba a experimentar con cosas propias de su edad.

Lo cierto es que, antes de empezar la serie, la carrera de Angus T. Jones no había empezado casi. Había participado en películas como 'George de la jungla 2', pero su gran oportunidad fue 'Dos hombres y medio'. De la noche a la mañana se convirtió en uno de los niños más famosos de Estados Unidos.

'Dos hombres y medio' se convirtió en una de las sitcoms más vistas de la televisión. / CBS

Pero surfear la fama es difícil siempre, y más para un niño en plena preadolescencia. Según fueron avanzando las temporadas, todo el casting principal comenzó a demandar más dinero. Eso le llevó a ser el niño mejor pagado de la televisión.

En el año 2010, Angus T. Jones firmó un contrato millonario por las siguientes dos temporadas (la 8 y la 9), con una semana de casi 8 millones de dólares. Es decir, cerca de 300.000 dólares por cada episodio. Una auténtica barbaridad para un actor de su edad. Pero según fue creciendo, también se fue alejando más y más de lo que representaba la serie. Sobre todo cuando los guionistas comenzaron a darle tramas más adultas a su personaje.

Sus nuevas creencias religiosas, el gran hándicap de Angus T. Jones

En 2012 todo pareció saltar por los aires. No solo habían tenido que despedir a Charlie Sheen recientemente por su polémica vida personal (siendo sustituido por Ashton Kutcher), sino por la renovada fe de Angus T. Jones. El joven actor fue bautizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y sus nuevas creencias conservadoras chocaban directamente con las nuevas historias de su personaje. Marihuana, primeras relaciones sexuales, su vocabulario más maduro... Todo era demasiado para Angus, y realizó unas polémicas declaraciones que casi acaban con la serie.

En una entrevista para Forerunner Chronicles, el actor cargó duramente contra 'Dos hombres y medio' tildándola de "porquería". “Si veis 'Dos hombres y medio', por favor, dejad de ver 'Dos hombres y medio'. Estoy en 'Dos hombres y medio' y no quiero estar en ella. Por favor, dejad de verla, y dejad de llenar vuestra cabeza con esa porquería”, explicó en su momento. “La gente dice que es solo entretenimiento. Investigad un poco sobre los efectos de la televisión en vuestro cerebro, y os prometo que tendréis que tomar una decisión en lo que se refiere a lo que veáis”.

Obviamente, su excompañero en la ficción Charlie Sheen, no dejó pasar la oportunidad de contestarle. "Con la metedura de pata de Angus, que se puede comparar a la de los que siguieron a la secta del cometa Halley y se acabaron suicidando, está clarísimo que la serie está maldita". Porque recordemos que el líder de los Adventistas es un hombre con un discurso anti-gay e hiperconservador. De todos modos, Angus T. Jones acabó disculpándose y matizando sus declaraciones, destacando la gran labor de todo el equipo que trabajaba detrás de la serie.

Angus T. Jones en la actualidad.

Una vez que llegó el final (no estuvo presente en las últimas temporadas salvo un cameo sorpresa en el desenlace de la serie), el joven actor decidió dejar de lado el mundo de la interpretación. Se lanzó a estudiar en la Universidad de Colorado Boulder y, desde entonces, se ha mantenido alejado de la vida pública. "Ahora me estoy divirtiendo y disfrutando donde estoy. Ya no siento que cada paso que doy es una mina terrestre”, explicó en una entrevista para la revista People poco después del final de la serie.

Y, aunque ha expresado su deseo de volver a la interpretación, por ahora no cuenta con ningún proyecto a corto o medio plazo para continuar su carrera.