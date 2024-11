Jorge Javier Vázquez no puede seguir en 'Gran Hermano' por la DANA: "Me siento ridículo"

'Gran Hermano' ha tomado una decisión inédita al comunicar a los concursantes los destrozos ocasionados por la bautizada como "dana del siglo". Una tragedia natural que ha dejado más de 200 muertos y varios desaparecidos y que ya conocen los habitantes de Guadalix de la Sierra. Un anuncio que ha hecho Jorge Javier entre lágrimas y es que el presentador ha tenido que interrumpir la gala para poder desahogarse.

"Os pido que me prestéis mucha atención, debo informaros de algo importante. No tiene nada que ver con 'Gran Hermano', ni con vosotros ni con vuestras familias. Es una información del exterior, una noticia que no querría daros, pero que lamentablemente ha sucedido y dada su magnitud hemos considerado que debéis conocer", les ha comunicado Jorge Javier a los concursantes.

los concursantes de gh se enteran de la trágica DANA #GHLímite9 pic.twitter.com/Jyfyee6nm3 — ✨🌷 (@___sinmas) November 5, 2024

Jorge Javier rompe a llorar en pleno directo: "Perdón"

Acto seguido, tras ver un vídeo resumen de todo lo acontecido, el presentador ha tomado la palabra para apuntar: "Vuestras familias están bien, todos nos han confirmado que están perfectamente. El país está profundamente conmovido no solo por la tragedia que ha supuesto, también por la inmensa solidaridad y la movilización que una vez más están demostrando... Perdón". Sin embargo, Jorge Javier no ha podido continuar y ha roto a llorar.

Visiblemente más recompuesto, el maestro de ceremonias ha retomado el mensaje de ánimo que pretendía transmitir. "Queremos agradecer a la UME, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios y todos los voluntarios que se están dejando la piel por ayudar a los afectados. Gracias de verdad, os dedicamos este aplauso", ha continuado diciendo con la voz entrecortada el presentador para, acto seguido, aplaudir tanto en plató como en la casa.

Con los concursantes de 'Gran Hermano' en pie en el salón, Jorge Javier ha seguido compartiendo sus sentimientos. Al borde del llanto, el conductor del reality ha compartido: "Que desde luego, a todos los que nos estáis viendo, que no nos olvidamos de vosotros, os tenemos muy presentes. Poco podemos decir más que mostraros nuestro cariño y nuestro amor. Estamos con vosotros".

En la misma línea, el presentador de la gala ha añadido: "Por nuestra parte la única intención que tenemos es intentar abrir esta ventana y que en medio de tanto horror y sufrimiento encontréis un espacio en el que entreteneros y conseguir en la medida de lo posible si se puede un poco, que en algún momento os podáis evadir y que os podamos entretener".

"Me siento ridículo": Jorge Javier se rompe ante la catástrofe ocurrida en Valencia

Finalmente, Jorge Javier ha sacado su faceta más cercana al compartir las sensaciones que ha tenido durante los últimos días al tener que hacerse cargo de la conducción del reality. "Tengo que decir muchas veces y tengo que compartir algo, en estos momentos uno a veces se siente muy ridículo trabajando con todo lo que está pasando en este país. Es un sentimiento al que tenemos que hacer frente, lo comparto con vosotros", ha compartido.

De igual manera, Jorge Javier ha concluido ahondando en dicho sentimiento: "Me siento muchas veces ridículo diciendo, ¿qué haces? ¿qué estamos haciendo? Ojalá sirva para que en algún momento os podamos sacar una sonrisa y que no os olvidéis que estamos a vuestro lado. Muchas gracias".