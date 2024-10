El miedo de Jorge Javier Vázquez ante 'Gran Hermano' y su alto y claro aviso sobre su futuro

La primera edición de 'Gran Hermano' de anónimos de los últimos siete años continúa viento en pop en las noches de Telecinco. Años después de su primer contacto con el reality en la edición de 2016, Jorge Javier Vázquez regresaba este septiembre al frente del formato estrella de Mediaset. Y al parecer, como ha revelado en su blog de Lecturas, repetir experiencia no fue una decisión fácil.

La casa más famosa de la televisión volvió a abrir sus puertas a concursantes normales y corrientes después de años encadenando ediciones VIP. Y precisamente fue la decisión de apostar por rostros nuevos lo que convenció al de Badalona para volver a apuntarse al reto siete años después. "Hay ediciones que nacen benditas: esta es una de ellas", asegura en su última entrada de Lecturas.

Jorge Javier Vázquez explica por qué dudó sobre regresar a 'Gran Hermano': "Me entraron miedos"

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de 'Gran Hermano', que pronto entrará en el ecuador de la edición tras la gala de Halloween. "Recuerdo el miedo que teníamos antes del estreno con los anónimos. Lo cuento por primera vez: cuando me trasladaron la idea me entraron muchos miedos", confiesa el comunicador. Tal vez recordando el fallido 'GH Revolution' que presentó en 2017.

Jorge Javier Vázquez en 'Gran Hermano 2024'.

La infame edición, que pasó a la historia por la violación de Carlota Prado dentro de la casa, pasó por Telecinco sin pena ni gloria, llegando a adelantar su final. Por lo que en los años posteriores, decidieron centrarse en el éxito asegurado. "Con los famosos tienes mucho ganado de inicio: conoces sus tramas. Sin embargo, con los anónimos todo va mucho más lento. Requieren paciencia", señala el conductor de 'El Diario de Jorge'.

"Pero conforme iba acercándose la fecha del estreno empecé a confiar cada vez más", asevera Jorge Javier Vázquez, que en los días anteriores tuvo buenas sensaciones por la expectación en redes. "Se palpaba en el ambiente las ganas de anónimos. Más de cien mil personas se presentaron al casting, una auténtica barbaridad. Y yo me dediqué a hacer mi particular encuesta entre toda la gente que me rodea, que no pertenece al medio, y el resultado era más que esperanzador", sentencia el rostro de Mediaset.

"Jamás pensé que el programa iba a ir tan bien"

Y parece que la audiencia ha respondido acorde a su intuición, pues 'Gran Hermano' suele firmar más de un 16% de share en sus galas semanales de los jueves. "Confieso que los datos han superado todas mis expectativas. Jamás pensé que el programa iba a ir tan bien", confiesa el comunicador en Lecturas. Aún así, tiene claro cuáles han sido las claves detrás del éxito de este regreso de la edición clásica.

"Ya un colega argentino me dijo el verano pasado que en su país no funcionaban las ediciones con famosos porque el público consideraba que bastantes ventajas tienen en la vida como para encima contar con una oportunidad como esta", explica Jorge Javier Vázquez en la última entrada de su blog. "Su reflexión me hizo pensar. Creo que en España ha sucedido un poco lo mismo. Hemos visto a personajes conocidos entrar en GH con pocas ganas, casi justificándose", señala el presentador.

"Los concursantes anónimos de esta edición participan en el concurso porque son amantes del formato y su entusiasmo traspasa la pantalla. Están ahí porque quieren y porque les gusta jugar", insiste el que también condujo 'Supervivientes 2024' esta primavera. "El casting, capitaneado por Teresa Colomina, es excelente. Y luego me parece maravilloso que a la salida del concurso no tengan la oportunidad de pasearse por los platós de Telecinco montando pollos", añade el periodista.

"Cuando el VIP vuelva será más potente que nunca"

Con este último apunte, tal vez señala de lleno a la ausencia de 'Sálvame Deluxe' u otros formatos por los que a menudo los exconcursantes de Guadalix hacían caja nada más poner un pie fuera del concurso. "La experiencia empieza y finaliza en GH, lo que no quita que alguno siga teniendo recorrido en televisión. Pero al acabarse el negocio nacido alrededor del concurso, bolos en discoteca, enfrentamientos diarios en platós, el concurso recupera pureza", sentencia Jorge Javier Vázquez.

"El éxito del GH de anónimos es una buenísima noticia para el formato. Significa el florecimiento del programa y otro valor añadido: que cuando el VIP vuelva será más potente que nunca porque habrá hasta hostias para entrar", termina asegurando el de Badalona, anticipando el futuro 'GH VIP' que podría llegar a la cadena en enero como solía ocurrir hace años, aprovechando la salida de los anónimos para recibir a las estrellas.