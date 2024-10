Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de 'Gran Hermano 2024': Lucía, Luis u Óscar?

'Gran Hermano' cuenta las horas para vivir una determinante expulsión programada para la gala de Halloween. Tras la marcha de Vanessa, hace casi una semana, el reality se prepara para despedir a uno de los nominados: Lucía, Luis u Óscar. Es necesario recordar que el pasado jueves se llevó a cabo un nuevo reparto de puntos que dejó a seis concursantes expuestos: Lucía, Luis, Óscar, Maica, Ruvens y Juan.

Cabe recordar que este último se sumó a la lista al cederle a Daniela el privilegio de la inmunidad. El listado inicial de nominados se ha ido reduciendo durante los últimos días. Ruvens fue el primer salvado a decisión del Big Bro semanal: Manu DJ Vulcan. No ha sido el único concursante que ha logrado esquivar la expulsión puesto que los espectadores han sacado de la palestra a Maica y Juan al ser los menos votados. Con todo ello, la expulsión reducida a tres concursantes.

A menos de 24 horas para que se produzca la expulsión, la audiencia tiene un papel destacado. En la App de Mitele, de forma gratuita, los espectadores pueden votar para expulsar a uno de ellos. No obstante, también puedes votar en la encuesta de El Televisero para elegir al concursante que merezca ser expulsado o expulsada. ¡Vota ya!

Así ha sido la doble salvación de 'Gran Hermano'

Al término de la medianoche, Jorge Javier ha conectado con los concursantes para dar a conocer el nombre del primer salvado. "La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión... Maica", fueron las palabras empleadas por el presentador.

Las reacciones no se han hecho esperar ya que muchos de sus compañeros se han acercado a arroparla. Por su parte, la joven ha compartido: "Muchísimas gracias a todo el apoyo que me apoya, que me sigue y que me quiere. Seguiré siendo yo como he hecho desde el principio y no os fallaré. Lo he pasado muy mal... Gracias de verdad, con todo mi corazón en la mano, gracias".

La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión MAICA 👏#GHLímite8 pic.twitter.com/1GhKikdq3w — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2024

La de Maica no ha sido la única salvación de la noche que se ha vivido en la casa de 'Gran Hermano'. Para sorpresa de todos los concursantes, Jorge Javier ha vuelto a conectar con ellos para anunciar una nueva y sorprendente salvación. Antes de ello, Jorge Javier ha mostrado el estado de los porcentajes: mientras que el expulsado/a se hacía con un elevado 62%, los otros concursantes le seguían con un 18, 11 y 9%. Este último ha sido el segundo salvado de la noche.

Así lo ha comunicado Jorge Javier: "La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Juan". Nada más conocer la noticia, muchos compañeros han acudido a celebrar su salida del televoto. Por su parte, el recién salvado ha comentado: "No me lo esperaba para nada. Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias a Adrián. Y a seguir aprovechando al máximo, a seguir siendo yo mismo y a seguir disfrutando de todos mis compañeros".