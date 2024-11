Jorge Javier firma una certera conclusión ante el incidente de los Reyes y Sánchez: "Estamos hartos"

Como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez ha dedicado su blog semanal de 'Lecturas' a hablar de la tragedia que ha acudido a toda España en general, y a Valencia en particular. Una ciudad a la que, tal y como él mismo reconoce, le tiene un cariño especial, puesto que en el teatro Olympia de Valencia cerraron la gira de 'Iba en serio', a la que acudió su gran amiga Mila Ximénez.

"Ir a Valencia es siempre motivo de alegría. El público es cariñoso, disfrutón. Se entrega. El valenciano es un pueblo muy especial. Amante de la vida. Generoso. Acogedor a más no poder. Y ahora veo lo que está padeciendo y se me encoge el alma. Como a todos. No puedo olvidarme de Castilla-La Mancha. Una comunidad tan importante en mi vida. De ahí es mi madre", explica el presentador de 'Gran Hermano', sobre la otra gran comunidad afectada por la DANA.

En opinión de Jorge Javier, "como sucedió con la pandemia, esta tragedia también nos pasará una factura emocional. Primero, por supuestísimo, a todos los que la están viviendo. Ahora mismo están en el infierno, luchando por sobrevivir. Lo peor es que no tenemos forma de consolarlos", lamenta.

"La clase política debe hacer una profunda reflexión", asegura Jorge Javier

Sobre la accidentada visita de los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a Paiporta el pasado domingo, el comunicador catalán reconoce que "las imágenes me han dejado tan tocado que he suspendido el plan de la tarde. Entiendo la rabia, entiendo la indignación pero nunca la violencia porque solo genera más violencia. No debemos dejarnos arrastrar por esos comportamientos. No llevan a ningún sitio y únicamente provocan más inseguridad. Más miedo. Condimentos perfectos para que los populismos siembren odio y más caos. Condena sin reparos".

No obstante, cree que "la clase política debe hacer una profunda reflexión sobre la manera que tiene de relacionarse. Los insultos y las descalificaciones que se intercambian nuestros líderes día a día calan en la población. No se puede sembrar vientos y recoger amapolas. El clima de angustia y de desesperación es insostenible". Jorge Javier considera que "nuestros políticos tienen la obligación moral de contribuir a crear una sociedad más amable, menos proclive al enfrentamiento. Estamos hartos de guerras y de quienes las fomentan".

El sentido mensaje del presentador a sus lectores

"Corto de raíz cuando vienen a decirme que todos los políticos son iguales. Que la política no sirve para nada. Es mentira. De situaciones así solo nos salvará la política", asegura el presentador de Mediaset, e insiste en que "no es hora de batallas entre políticos. Tiene una oportunidad de oro para demostrar que son útiles. Ya llegará el tiempo de depurar responsabilidades. De investigar qué sucedió". Pero ahora, "estamos de luto. Vamos a estar de luto mucho tiempo".

Y concluye Jorge Javier con unas sentidas palabras a todas sus lectores: "Solo quiero que sepáis que todos los que trabajamos por vosotros no dejamos de pensar ni un solo momento en los que sufren. Que a veces me he sentido ridículo trabajando pensando que hay gente que justo en ese momento está destrozada porque lo ha perdido todo. Espero que en algún momento de vuestras vidas, por muy pequeño que sea, consiga/consigamos haceros sonreír. Aunque sea levemente. Me conformo con eso. Aunque en estos momentos quizás eso sea demasiado. Casi un imposible", sentencia.