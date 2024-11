Joaquín Prat impugna lo que se va a emitir en 'De Viernes': "Cutre y miserable"

Este viernes, 'De Viernes' estará marcado por la nueva entrevista de Isa Pantoja en la que la joven hablará por fin alto y claro del tema de la manguera. Pero además el programa de Telecinco contará con un cara a cara de Aurah Ruiz con Ángel Cristo y Ana Herminia tras las críticas a su boda. Un tema sobre el que se ha manifestado Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

En el primer avance que ha compartido 'De Viernes' sobre la entrevista previa de Aurah Ruiz, la ex concursante de 'Supervivientes 2024' se queja de forma rotunda sobre la comida del enlace de Ángel Cristo. "Todo el mundo se quedó con hambre, todo el mundo olía a barbacoa. Me arrepiento de haber ido a esa boda, cutre, pésima", sentencia.

Tras ofrecer el vídeo con las declaraciones de Aurah Ruiz y con la primera reacción de Ángel y Ana Herminia al ser preguntados por la visita de la canaria a 'De Viernes', Joaquín Prat no se podía contener al expresar lo que pensaba de su entrevista. "Es tan cutre… es tan cutre. Me declaro fan de esta pareja, cada día me gustan más. ¿Se puede ser más cutre y más miserable que criticar una boda en la que vas invitada con todo el amor del mundo?", soltaba el presentador echando así por tierra la entrevista de Aurah en 'De Viernes'.

El rifirrafe de Joaquín Prat con Kike Calleja

Mientras que Marta López trataba de explicar que realmente "está criticando al sitio, no a los novios". A partir de ahí, se producía un debate en el sofá del club social de 'Vamos a ver' sobre las declaraciones de Aurah y sus críticas a la boda de Ángel Cristo. "Ya tiene que necesitar dinero Aurah", apostillaba Adriana Dorronsoro.

"De una boda retransmitida, con exclusiva, alegra este tipo de declaración, da vidilla", confesaba entonces Miguel Ángel Nicolás. "Todos los invitados piensan lo mismo que Aurah", deslizaba por su parte Kike Calleja antes de crear un auténtico revuelo en plató y provocar que Joaquín Prat se levantara de su asiento y abandonara el programa.

Y es que Kike Calleja se atrevía a decir que para él los regalos de boda hay que hacerlos a posteriori en función de cómo ha ido el enlace. "Los regalos hay que hacerlos después de la boda, no antes, según te lo hayas pasado", confesaba el colaborador. "Eres un cutre, a la mía no te invito. ¡Qué cutre colega, qué cutre!", le espetaba el presentador.

"¿Haces el regalo dependiendo de si el solomillo está en su punto? ¡Qué cutre! ¡Cómo eres así!", insistía Joaquín Prat sin dar crédito a lo que había escuchado. "¡Qué cutre, tronco! ¡No se puede ser más cutre!", concluía Joaquín Prat antes de levantarse y abandonar 'Vamos a ver'.