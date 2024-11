Joaquín Prat abandona súbitamente 'Vamos a ver' tras lo ocurrido con Kike Calleja: "Me piro"

Joaquín Prat ha sorprendido abandonando abruptamente el plató de 'Vamos a ver' tras un surrealista pique en directo con el colaborador Kike Calleja, al que ha llamado "cutre" en varias ocasiones antes de dejar su puesto de trabajo. Verónica Dulanto le ha cubierto en calidad de copresentadora en el tramo final en el que se ha ausentado.

El programa matinal ha avanzado que Aurah Ruiz se va a sentar en 'De Viernes' para rajar contra la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia y, de paso, ha emitido un adelanto en el que se ve cómo la exconcursante de 'Supervivientes' dice que pasaron hambre, en el que critica el "olor a barbacoa" y en el que se muestra arrepentida de haber ido a esa boda, que califica de "cutre" y "pésima".

"Es tan cutre. ¿Se puede ser más cutre y más miserable que criticar una boda a la que te invitan con todo el cariño y todo el amor del mundo?", ha clamado Joaquín Prat al ver ese controvertido cebo del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El asunto ha dado pie a un intenso debate entre los colaboradores de 'Vamos a ver', y Kike Calleja ha añadido que "todos los invitados piensan lo mismo que Aurah aunque no lo digan públicamente". "¿Pero tú lo dirías aunque lo pensases?", le ha cuestionado el presentador.

"Yo no lo diría. De hecho, he ido a muchas bodas que no me han gustado y no lo he dicho. Por eso, creo que lo regalos hay que hacerlos después de ir a las bodas y no antes. Y haces el regalo dependiendo de cómo te lo has pasado", ha respondido Kike. Unas palabras que han sacado de sus casillas a Joaquín Prat.

"Pues eres igual de cutre que Aurah. Eres un cutre", le ha replicado con vehemencia. "Qué cutre colega. ¿Que haces el regalo dependiendo de si el solomillo está en su punto o no?", ha proseguido incrédulo contra el tertuliano mientras éste defendía su postura.

Joaquín Prat se planta y deja su puesto en 'Vamos a ver': "Me voy, adiós"

En ese momento, Joaquín Prat se ha mostrado estupefacto y, en un arrebato, se ha levantado de su asiento y ha abandonado el plató de 'Vamos a ver' para no volver: "Qué cutre. ¿Pero cómo eres así? Me falta hasta el aire. No, no, escucha, me voy". "No se puede ser más cutre. Yo me piro, yo me piro, adiós", ha exclamado al tiempo que salía del estudio sin querer oír ni una sola justificación de Kike Calleja.

Todos se han sorprendido con esta súbita reacción del comunicador y Verónica Dulanto ha tomado las riendas tratando de continuar el programa con normalidad, pero cambiando de asunto y zanjando el que había causado la discordia: "Has hecho que Joaquín haya abandonado el barco, pero vamos a seguir igualmente".