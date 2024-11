Isabel Rábago se levanta en armas en 'Vamos a ver' y se desliga esgrimiendo esta razón

Isabel Rábago ha regresado a 'Vamos a ver' después de casi dos semanas apartada de la pantalla de Telecinco a consecuencia de la cobertura especial que la cadena de Mediaset ha realizado mediante todos sus programas sobre los estragos de la DANA. Y ha alzado la voz desmarcándose de sus compañeros y del enfoque que el magacín estaba dando a un asunto concreto.

Porque mientras ponían el acento y el valor en el papel de la reina Letizia con representantes de la sociedad civil y en los numerosos famosos que se han desplazado a la zona devastada, como Rosalía, Paz Padilla, Miguel Ángel Silvestre o Jessica Goicoechea; la colaboradora ha decidido ir a contracorriente con ataques incluso a Casa Real.

"Pues yo quiero poner el foco de los verdaderos protagonistas, que son los voluntarios (anonimos). Me parece muy bien todo lo que haga la reina y me parece muy bien lo de la reuniones con la suerte de poder hacerlas donde las hace, en una casa que pagamos absolutamente todos", ha sentenciado.

"Mi apoyo absolutamente a todas las personas que se manifestaron el día de su visita en Paiporta, mi solidaridad con todas ellas porque me pareció absolutamente denigrante y vergonzoso que las instituciones del Estado se plantaran allí para hacerse una foto", ha condenado Isabel Rábago.

"Mi apoyo total y absoluto a las víctimas y a las personas que con nuestras donaciones y con nuestra ayuda están sacando adelante este pueblo. Para mi realmente estas imágenes (las de Letizia) me parece que son un intento de maquillar un poco lo que pasó", ha llegado a señalar la colaboradora.

"Yo de la Casa Real lo único que espero y deseo de corazón es que hagan todo lo posible para que no siga adelante esa denuncia que está cayendo sobre todas las personas que tuvieron los altercados en Paiporta, y que están siendo acusadas de atentado contra el Estado y de atentado contra la autoridad. Es lo único que espero de la Casa Real", ha inquirido.

Respecto a la ayuda de los famosos, Isabel Rábago ha sido tajante: "A mí toda ayuda me parece estupenda y maravillosa, pero yo me centro en los jóvenes voluntarios, que nadie les ha pedido nada y que se están dejando la piel y están consiguiendo cosas que no está consiguiendo ninguna institución. Esa es nuestra juventud y no la juventud que se muestra otras veces y a la que damos visibilidad, que son normalmente gente que no tienen formación y que tienen unas vidas maravillosas".

"Hay otra juventud en España que nos está dando una lección absolutamente a todos, y yo hablo de los que conozco que para mí son los chicos de Revuelta, que están haciendo un trabajo excepcional. Y que os sigan llamando lo que les dé la gana", ha destacado la periodista. Y es que esta asociación juvenil está ligada a la extrema derecha.

"Ellos son los que no van a desaparecer. Llevan toda la semana hasta aquí de barro y van a seguir y este fin de semana van a volver y van a volver los siguientes. Y cuando todo esto pase y quitemos el foco mediático, ellos van a seguir", ha defendido Isabel Rábago.