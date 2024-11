Patricia Pardo alza la voz e impugna lo visto en 'Vamos a ver': "Me duele, la gente no es tonta"

Patricia Pardo ha mostrado su profunda indignación en 'Vamos a ver' con los gestores políticos debido a su incompetencia ante la DANA. Y todo, después de que la Consejera valenciana de Interior admitiera que desconocía que existiera un sistema de alerta para móviles. Un despropósito que añade más polémica a la nefasta gestión de la Generalitat Valenciana.

"Asuman ustedes sus responsabilidades por la inmensa cagada que han cometido. Asuma su responsabilidad si tiene usted vergüenza", ha explotado indignado Joaquín Prat, que ya pidió este jueves la dimisión de Carlos Mazón, de su entorno más cercano y de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Si eres honrado y llegas a un puesto de poder, rodéate de técnicos que te asesoren. Lo que no puede ser es que una semana después tengas que salir reconociendo que hasta las ocho de la tarde de ese mismo día, cuando ya había muertos, no sabías que la comunidad disponía de sus sistema de alertas. Esto es demencial", ha sentenciado alto y claro Patricia Pardo.

El categórico discurso de Patricia Pardo

"Pero yo creo que la gente es muy inteligente y percibe perfectamente de qué va esto, de pasarse la patata caliente de unos a otros ahora y de no asumir responsabilidades", ha denunciado la presentadora de Telecinco. "Representa perfectamente el punto en el que estamos y el papel que están jugando nuestros políticos, o así lo está percibiendo la gente. Lo digo para aquellos que piensan que están ganando el relato, jugando y riéndose de la gente. La gente no es tonta, lo que pasa es que a veces parece que la población está anestesiada y a mi esto de verdad que me duele", ha proseguido Patricia Pardo muy encendida.

"El otro día hablamos de que esto es una cuestión de dignidad nacional, y creo que es así. Por lo menos que sean honrados. Lo han hecho muy mal al principio y durante, por lo menos que tengan un poquito de dignidad al final", ha demandado la periodista desde 'Vamos a ver'.

"Pues los representantes de la soberanía nacional, los representantes electos del pueblo español, tienen una oportunidad inmejorable en la sesión de control al Gobierno de la semana que viene para hacer gala de esa dignidad o de esa función pública que tiene que tener siempre la política. Va a haber muchos ojos puestos ahí", ha rematado Joaquín Prat.