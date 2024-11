Joaquín Prat impacta al revelar lo que le confesaron sobre la DANA: "Me voy a meter en un lío"

Joaquín Prat ha regresado este jueves al plató de 'Vamos a ver' después de permanecer varios días en la zona afectada de la DANA, presenciando el largo camino hacia la reconstrucción que tienen por delante numerosos pueblos valencianos y siendo testigo de la inmensa tragedia.

"A muchos del equipo del programa que se desplazó hasta ese lugar nos tocaba volver para abrazar a nuestros hijos y para estar con nuestras familias. Pero les confieso que esta mañana, cuando me he levantado, lo que me pedía el cuerpo era volver ahí y estar con los que lo necesitan", ha dicho el presentador al arrancar la emisión.

"Hoy queremos empezar este programa dando infinitas gracias a todos los paiportinos y a todos los habitantes de la huerta-sur que nos han permitido hacer nuestro trabajo para contar el enorme sufrimiento que están padeciendo. Gracias infinitas por vuestro cariño, por vuestra atención y por la manera en la que nos habéis acogido. Es difícil olvidar el sufrimiento que estáis padeciendo. Por la parte que nos toca a nosotros, aquí vamos a seguir", ha prometido Joaquín Prat.

"Me vienen a la cabeza todas las imágenes que he visto y... el sufrimiento de toda esta gente que lo ha perdido todo te marca. ¿Cómo es posible que tengan fuerzas todavía para darte las gracias? Si las gracias las tenemos que dar nosotros. Toda esa gente a la que llaman la generación de cristal, menudos fenómenos que no tienen ni botas y se ponen bolsas de plástico. Si esta es la juventud española, estamos salvados", ha destacado, poniendo en valor el trabajo de jóvenes voluntarios.

Más tarde, Joaquín Prat no ha tardado en señalar con dureza a los responsables de esta emergencia humanitaria. "Hay alertas permanentes desde el día 23 de octubre de la AEMET, hay un aviso por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hay una responsabilidad de la Generalitat y al frente de ella el señor Mazón. Usted se tiene que ir, señor Mazón, y detrás de usted unos cuantos", ha declarado contundentemente.

También ha apuntando a Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica. "Hay una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora se llama de Transición Ecológica y encabeza la señora Ribera. Usted también se tiene que ir a su casa", ha sentenciado.

"Y me voy a meter en un lío pero un guardia civil me dijo: 'con una hora, con que nos avisasen una hora antes, pese a todo lo que bajaba desde Utiel y Chiva, hubiese dado tiempo a que no hubiera nadie en la calle y a subirlos a las plantas de arriba. Madre mía si hay que pedir responsabilidades...", ha denunciado Joaquín Prat. "Hay que pedir responsabilidades, esto es una cuestión de dignidad nacional", ha apostillado Patricia Pardo.