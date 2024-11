Gonzalo Miró señala precisamente de Ayuso lo que buena parte de la gente cree en 'La Roca'

Este domingo, 'La Roca' no ha dudado en debatir sobre las consecuencias de la DANA y la gestión de la Generalitat presidida por Carlos Mazón a raíz de la multitudinaria manifestación que se hizo este sábado pidiendo la dimisión del presidente. Y Gonzalo Miró no ha podido ser más claro en sentenciar al político valenciano.

"Yo creo que Mazón políticamente es un cadáver, está muerto", empezaba recalcando Gonzalo Miró sin ningún reparo. Todo pese a que este domingo, la vicepresidenta de la Generalitat ha dejado claro que no va a haber ningún tipo de dimisión en el gobierno valenciano. "No tiene ninguna solución, ni ninguna escapatoria ni salida", recalcaba el colaborador.

Y es que Gonzalo Miró no ha dudado en señalar cuáles son las pruebas que dejan claro que Mazón está sentenciado. "En el PP lo saben, no hay más que ver alguna declaración pidiendo el nivel 3 del estado de alarma que es una manera de decir 'quítame a este del medio que lo está haciendo horrorosamente mal'", aseveraba.

Pero para Gonzalo las dos pruebas clave de que Mazón no puede salir indemne de esta son por un lado los medios de derechas y por otro compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso. "Luego están las portadas de algunos medios afines a la derecha y el silencio de algunos presidentes o presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid por ejemplo, donde nadie ha defendido a Mazón salvo alguna declaración con la boca pequeña", añadía el colaborador.

Gonzalo Miró y Nuria Roca se enfrentan por Mazón

"Yo creo que la única duda es saber si Mazón terminará afrontando esto penalmente por ser probablemente responsable directo de más de doscientos fallecimientos", sentenciaba Gonzalo Miró. "Precisamente por eso a lo mejor no dimite por el aforamiento", le replicaba entonces Nuria Roca. "Pero será cuestión de tiempo, quizás ahora no es la mejor opción pero eso es algo que tarde o temprano va a ocurrir", añadía al respecto él.

"Conviene echar la vista atrás. No da igual quien gobierna y qué filosofía tiene con respecto al cambio climático. Vox tiene una y en su día hemos escuchado a Mónica Oltra e incluso algún diputado de Compromís decir que todo esto que ha pasado ahora iba a pasar e invertir en cambiarlo", proseguía poniendo Gonzalo sobre la mesa. "Pero si estuvieron gobernando hace un año", le recordaba Alejandra Clements.

Mientras que Juan del Val dejaba claro que "este señor es un cadáver porque se lo ha ganado" pero no estaba de acuerdo con sus palabras. "Pero no es un problema de inversión porque no ha dado tiempo que llevan un año", aseveraba el escritor. "Pero es una cuestión de filosofía vital, ha habido unos que han puesto esto encima de la mesa y otros que se reían de ello".

"Y por cierto a mí sí me importa lo que estaba haciendo", confesaba Gonzalo Miró sobre el paradero de Mazón. "A mí no", le contestaba Nuria Roca. "A mí sí porque no es lo mismo estar en el hospital con 42 de fiebre que..." trataba de decir él. "Hombre evidentemente pero ¿por qué no lo cuenta? porque quizás era algo que no podía contar", añadía la presentadora.