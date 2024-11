Gonzalo Miró se enfrenta con Toni Cantó y Susanna Griso en 'Espejo Público': "Dejadme"

Este viernes, 'Espejo Público' ha llevado a su mesa de debate todas las declaraciones de Víctor de Aldama, el llamado 'conseguidor' en el caso Koldo ante el juez. Un asunto que provocaba que Gonzalo Miró se enfrentara a Toni Cantó y al resto de colaboradores.

Ya al dar la bienvenida a sus colaboradores, Susanna Griso se dirigía a Gonzalo Miró de forma irónica. "¿Qué pensabas que no iba a venir o qué?", le soltaba el colaborador a la presentadora por el tema que iban a abordar. "Hombre Gonzalo si he venido yo...", le decía entonces Susana Díaz.

"A mí me parece un auténtico escándalo, es el Gobierno que subió al poder denunciando la corrupción del PP y que ahora está inmerso en una cantidad de escándalos impresionante. Y me fastidia especialmente que en un momento en el que un gobierno que demostró ser el peor del mundo en cuanto a contagios y muertes y en cuanto a gestión económica, mientras nos tenía encerrados y no nos dejaba enterrar a los muertos se estaba repartiendo comisiones ilegales, Francina estaba saltándose el toque de queda tomándose copas y ahora sabemos que se estaban repartiendo sobres en Ferraz", soltaba Toni Cantó.

"Yo espero que hoy pueda escuchar lo que yo siempre he escuchado desde la izquierda cuando se tenían en cuenta los testimonios de Bárcenas antes de una sentencia firme y se le de la credibilidad a un señor que yo creo que la fiscalía que Sánchez decía que depende de él ha dejado libre porque debe encontrar algo para dejarle libre", añadía el ex político antes de que tanto Susana Díaz como Gonzalo Miró se enfrentaran con él.

Así, Susana Díaz no dudaba en cuestionar lo de los sobres de Ferraz. "Eso no lo he escuchado yo Toni, no, no. Ya podemos decir mañana que han matado a tres niños. Yo no voy a poner la mano en el fuego nunca por nadie. Pero este hombre que ha salido como un perdonavidas de la cárcel es de los que si yo veo en mi tierra los quiero lejos", le replicaba la senadora socialista. "Es bochornosa y repugnante, no me gusta nada", sentenciaba asegurando que hasta que no haya pruebas no se puede dar por válido nada.

Gonzalo Miró se enzarza con Susanna Griso y Toni Cantó por Víctor de Aldama

Tras ello, Susanna Griso ponía sobre la mesa que el PSOE estaba siguiendo otra estrategia a la que en su día criticó del PP con Bárcenas. "La estrategia del PSOE pasa por decir que el personaje es un mentiroso y que solo busca beneficios penitenciarios pero no se dijo lo mismo con Bárcenas. Hay un doble rasero", recalcaba Griso.

"Bueno Bárcenas era el tesorero del PP ehh, no es lo mismo", le replicaba Gonzalo Miró. "Este ha sido un señor que se ha pasado como Pedro por su casa...", trataba de contestarle Susanna mientras que Toni Cantó hablaba también a la vez para enfrentarse a su compañero. "Tranquilos, tranquilos si me preguntáis por lo menos dejarme contestar", les pedía Gonzalo.

"Digo que Bárcenas era el tesorero del PP y otra cosa es un empresario que que yo sepa la relación que tiene con el PSOE no era de ser un hombre del partido", sostenía Gonzalo Miró. "Ni militante", apostillaba Susana Díaz. "Os escucho toda la mañana decir que ha tirado de la manta. Yo no creo que haya tirado de la manta y estoy deseando que tire de la manta", confesaba el colaborador.

Así, Gonzalo Miró recalcaba que "yo quiero que tire de la manta, no que ponga el ventilador, que es lo que ha hecho hasta ahora. Y que todo lo que ha contado lo pueda demostrar, y cuando lo demuestre, que vayan desfilando todos a la cárcel".

En ese sentido, el colaborador comentaba que no hay que creer a pies juntillas todo lo que ha dicho Aldama. "Hay muchas cosas que estoy seguro, que ha dicho, que son verdad y también hay otras muchas que estoy absolutamente seguro que son mentira", defendía.