Frank Blanco se ve obligado a cortar 'TardeAR' por este enganchón a gritos con Marta López

Previa a la nueva entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes', 'TardeAR' volvía a llevar este viernes al plató a Laura Cuevas, la hija del capataz de Cantora. Y la invitada no dudaba en cuestionar a Raquel Bollo como madre provocando un fuerte enfrentamiento con Marta López que obligaba a Frank Blanco a pararle los pies a ambas.

Todo se producía a raíz de emitir un vídeo en el que Alma Bollo explotaba contra todos los que la atacan por la guerra entre Isa Pantoja y Raquel Bollo. "Raquel no justificó ese acto porque nadie en su sano juicio puede justificar eso ni aunque sea menos", sostenía Marta. "Raquel mintió como una bellaca sabiendo que lo que estaba diciendo era mentira", le replicaba Laura Cuevas.

"Dijo cosas como que su hija era la que más había estado con Isa Pi de pequeña, mentira cochina. Ella llegaba allí cuando los niños eran pequeños y no aguantaba ni 24 horas. Decía 'yo no puedo, yo no puedo' y mandaba los niños con la madre. No se encargaba ni de las cosas, que llegó una vez con un bolsón de la ropa sucia de Alma, lo echó en un barreño lleno de agua y la ropa hubo que tirarla porque olía a conejo podrido", destacaba Laura Cuevas.

"Oye me parece muy fuerte que vayas a criticar a la Bollo como madre", le espetaba Marta López a gritos. "¿Qué pasa que a la Bollo no se la puede criticar pero la Bollo si puede criticar a Isa en un caso como este no?", le contestaba Laura Cuevas también a gritos indignada antes de que Frank Blanco tratara de mediar.

Frank Blanco tiene que cortar a Laura Cuervas y Marta López

Y es que para Marta López era injusto que se cuestionara a Raquel Bollo como madre. "Como madre no", le decía a la invitada. "¿Y a Isa como hija sí?", se la devolvía Laura Cuevas. "Y menos sabiendo la historia de la Bollo que ha tenido que cuidar a sus hijos sola", defendía Marta. "Bueno sola no, con sus padres", le replicaba Laura.

El enfrentamiento entre ambas iba a más y todo con Boris Izaguirre en medio de las dos. Eso fue lo que provocó que Frank Blanco tratara de interceder para que rebajaran el tono. "Laura por favor en voz más bajita porque al pobre Boris lo tenéis frito", les reprendía el presentador de 'TardeAR'.

"Ay perdona Boris", le pedía Laura Cuevas mientras tanto ella como Marta López abrazaban al colaborador y terminaban abrazándose también entre ellas. "Ahora la reconciliación. Es verdad que Raquel ha sido compañera en esta casa durante muchos años y entiendo la actitud de Marta", aseveraba Boris. "Y ha estado en Cantora vale, pero lo de que su hija Alma es la que más cerca ha estado de Isa, venga por favor", incidía Laura Cuevas al cuestionar a Raquel Bollo.