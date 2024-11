Elisa Mouliaá señala las consecuencias de su denuncia a Errejón tras acabar en el hospital

Después de que fuera 'Y ahora Sonsoles' el primer programa que conseguía hablar con Elisa Mouliaá tras asegurar Íñigo Errejón que su denuncia "era falsa"; este lunes ha sido 'TardeAR' quien ha entrevistado en directo a la actriz después de que tras esta acusación haya acabado en el hospital por un ataque de ansiedad.

"¿Cómo te encuentras has tenido que ir a urgencias no sé si por ansiedad?", le cuestionaba Ana Rosa Quintana de primeras. "Si estuve en urgencias porque estaba mareadísima, yo no soy mucho de somatizar, tengo una vida muy normal pero esto me ha venido muy grande y no me esperaba una reacción tan agresiva por su parte y me pilló muy de sorpresa y no lo supe encajar y acabé con un mareo tremendo", explicaba la actriz.

Y es que tal y como ha referido Ana Rosa, Elisa Mouliaá está sometida a mucha presión. "Muchas nos podemos imaginar la presión a la que estás sometida desde que decides denunciarlo primero en las redes y después poniendo la denuncia ante la policía y llevando este tema a un juzgado que es donde debe estar. ¿La gota que ha colmado el vaso es ese recurso de Errejón?", le preguntaba la presentadora.

"Son muchas cosas, se ha juntado que esto me salió como un impulso genuino para intentar ayudar y para proteger a las mujeres y sin pensar realmente en las consecuencias y me ha venido que me ha venido todo de golpe, los haters me han cerrado mi negocio digital porque han denunciado y he tenido perdidas económicas. Y aunque he tenido apoyo, yo no estoy acostumbrada a este linchamiento mediático, yo soy una actriz normal, he tenido proyectitos y ganándome al público con mi trabajo y este linchamiento de te creo no te creo, golfa e insultos por la calle, teléfonos, gente que te falta el respeto sin haber entendido todo pues me ha superado", explicaba Elisa Mouliaá.

Elisa Mouliaá defiende las acusaciones hacia Íñigo Errejón

Después, era Manu Marlasca el que se dirigía a la actriz para hacerle una pregunta que muchos se hacen. "¿Se siente decepcionada por ser la única mujer que ha llevado esto a una comisaría? ¿Tiene más información de si va a haber más denuncias?", le cuestionaba el periodista. "No es decepción pero si es frustración por un sistema complicado, que no ayuda a las mujeres, es costoso denunciar, y luego la parte de la identidad que se pone muy en riesgo, mucha gente no quiere que se entere nadie porque luego tiene consecuencias que te puede acarrear", aseveraba Elisa.

"Los testimonios son ciertos. Yo he escuchado a mucha gente. Esta persona yo creo que tiene que ser diagnosticada con algún tipo de trastorno mental porque era repetitivo. No se denuncia porque hay muchos impedimentos como el dinero, la identidad, es poner en riesgo mucho. Y estoy muy frustrada y viendo que podía hacer estas semanas se me ha ocurrido montar una ONG y una fundación para recaudar fondos y ayudar y dar sostén económico a las mujeres que se atrevan a dar el paso y que puedan contar con un sostén legal y económico", recalcaba Elisa Mouliaá al respecto.

Después, cuando Ana Rosa le preguntaba por si esperaba este recurso de Íñigo Errejón y lo de que le haya acusado de "denuncia falsa", Elisa era clara. "Entiendo que haya algo de enfado a la hora de decir que yo también tengo derecho a declarar y no he podido. Pero se ha visto claramente, que no tenía abogada, yo he escogido a una de las mejores en violencia de género, mala fe por mi parte no ha habido, y denuncia falsa tampoco porque me he mostrado tal y como soy, soy súper transparente. He publicado hasta conversaciones con mis amigas, posteriores a ese encuentro, todo lo que relato es real. Otra cosa es que no pueda demostrar con lesiones o parte médico toda esta historia, yo no sé en que punto estamos con respecto a la ley del solo si es si, que cosas buenas han traído, pero otras también malas", sostenía la actriz.

"A Errejón la ley le puede beneficiar, pero tiene que haber un juicio y su abogada está de baja maternal, pero no pasa nada, no es el único caso", le comentaba Ana Rosa. "Yo creo que le puede beneficiar pero es que somos muchas, esta persona tiene que pagar, esto es una conducta psicopática, no es una persona que se pone borracha o que está bajo los efectos de la droga, las historias que yo he escuchado son terribles", proseguía diciendo Elisa Mouliaá.

"Yo no gano nada dilatando este proceso"

Mientras, Manu Marlasca le hacía otra pregunta sobre el recurso de Errejón. "¿Qué ganaría usted dilatando el proceso?", le decía el periodista. "Yo desde luego ganar, no gano nada, aunque sea en menor medida también tenía una imagen y vivía de mi imagen, yo también estoy poniendo mi honor en juego, a título personal esto es un marrón, yo tenía mi vida tranquila pero lo hice porque estamos ante una persona peligrosa", sentenciaba ella.

"¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo?", le preguntaban. "Yo hablé con una chica que esto había ocurrido hace diez años, después de un mitin y fue un poco el mismo patrón que conmigo, la tenía en el hotel y sin mediar palabra, te puede gustar el juego sucio pero tiene que haber una confianza y un consentimiento, no puedes pasar de 0 a 100, esta persona no preguntaba", relataba Elisa.

"Yo voy a poner el acento en las tres agresiones que hay en la denuncia que fue cuando me sentí agredida y acosada, que fue en el ascensor, en casa de mi amiga y en su casa. La gente dice que como salgo de fiesta con mi hija enferma, mi hija se puso enferma después y eso fue lo que me hizo darme cuenta de como era esta persona. Las pruebas son las conversaciones con mis amigas, testigos en la fiesta aunque no creo que notaran nada", proseguía destacando ante las preguntas de los colaboradores.

Finalmente, Elisa Mouliaá lanzaba una última reflexión. "¿En qué cabeza cabe que te vas a inventar esto por fama?. Tienes que estar mal de la cabeza para inventarte algo así con alguien como él. Yo le admiraba, me gustaba el discurso político que tenía", aseveraba. Y cuando le preguntaban si había hablado con gente del entorno de Errejón y le habían pedido perdón, Mouliaá no lo dudaba. "He hablado con Chema Guijarro de Sumar que estaba completamente consternado, me ha parecido bastante verídico que él no supiera nada. Rita Maestre también me dijo que lo que necesitaba que aquí estaba como mujer", respondía.

"Yo si que sé que muchas chicas decían que era un baboso, eso era vox populi. Pero yo creo que es algo que hemos normalizado ese comportamiento baboso, no alzas la voz, nos hemos acostumbrado. Yo espero que entre todos demos la fuerza a todas las mujeres para que se denuncie", concluía Elisa.