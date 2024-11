Avance 'Sueños de libertad', capítulo lunes: el sospechoso giro de Jesús y la llegada de Santiago

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas. La última incorporación llegaba este viernes con el fichaje de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar mientras que el lunes llegará la de Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpretará a Santiago.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Jesús le agradecía a Begoña que le apoyara y consiguiera que Julia le haya perdonado pero la enfermera le dejaba claro a su marido que solo lo hizo por el bien de la niña y que está lejos de que ella le perdone tras todo el daño que ha provocado con sus actos.

Fina sigue sin levantar cabeza desde la muerte de Isidro pues se siente culpable de que el chófer muriera solo. Carmen y Claudia trataban de animarla y optaban por tomarse un chocolate con ella tras el trabajo. Después, es Marta la que trataba de conseguir que Fina se anime y le proponía que se ocupe de un nuevo comercial pues no está en las mejores condiciones para atender a las clientas.

Tras ver que Begoña no para de pasar por el aro ante Jesús, Andrés le confrontaba y le decía que es demasiado permisiva con él y que tienen que proteger a Julia y no dejar que Jesús esté cerca de ella. Después, Digna también se encaraba con Begoña por permitir que Jesús se salga con la suya.

Mientras, Jesús visitaba la fábrica con don Pedro Carpena, Joaquín no dudaba en mostrarse molesto con ellos por no haber avisado de su visita y de que Luis no estuviera presente para enseñarle el laboratorio. Tras ello, Joaquín le dejaba claro que ahora pueden recuperar la idea del balneario pues ellos tienen un 32% y él solo un 10%.

Miriam se presentaba en la tienda con los bombones que le había enviado su ex novio y Carmen no dudaba en aconsejar a la secretaria de que hable con Alfredo ahora que quiere arreglar las cosas con ella y quitarse la espinita que tiene clavada de no confiar en los hombres pues sino no podrá iniciar nunca una nueva relación.

En la cantina, la expectación era máxima por la llegada de Dolores, la mujer con la que Gaspar se está mensajeando. Mientras en la fábrica, Mateo le proponía a Andrés una nueva organización para los repartos de los perfumes y Luz decidía hablar con Alberto para tratar de saber más sobre el pasado de su madre.

María no dudaba en decirle a Jesús que Begoña y Andrés se están riendo de ellos en sus narices y le pide que controle a su mujer. Tras ello, María le confesaba que su intención es que Andrés la perdone y regrese a su lado. Es entonces cuando Jesús no dudaba en amenazar a María después de que ella le pidiera que se alíen. Después, por la noche, Marta y Damián pillaban a Begoña y Andrés intimando en el jardín.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 186 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo lunes 18 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 186 de 'Sueños de libertad'

Después de que les pillara juntos intimando, Begoña no duda en pedirle disculpas a Marta mientras ella le dice que no tiene nada por lo que disculparse pero que tanto ella como Andrés tienen que tener mucho cuidado de hacer esas cosas en público y que deben pensar en Jesús y María pues si hubieran sido ellos quienes les pillan hubieran generado un lío monumental.

Gracias a Alberto, Luz sigue investigando en el pasado de su madre y ha podido saber que su madre trabajó en casa de un arquitecto en Madrid y aunque su padre le pide que no vaya, la doctora Borrell hace caso omiso y opta por ir a ver que descubre allí.

Santiago, el nuevo comercial llega a la fábrica y Fina se encarga de darle la bienvenida. Aunque al igual que le pasó con Jacinto, parece que la relación entre ambos no empieza con buen pie. Después el joven les cuenta a Claudia y Carmen que él también ha tenido una pérdida recientemente y entiende el estado en el que puede estar Fina.

Tras su charla con Begoña, Marta tampoco duda en decirle a su hermano Andrés que está jugando con fuego y puede hacer estallar todo por los aires si Jesús o María les denuncian por adulterio y si eso pasa Begoña podría ir a la cárcel.

Después Begoña le cuenta que su abogado le ha comentado que han iniciado los trámites para pedir la nulidad matrimonial pero todo podría dilatarse hasta cinco años y que ni Jesús ni María les van a poner las cosas fáciles. Tras ello, Andrés le propone a su amante alquilar un piso para poder estar juntos sin que nadie les descubra.

En la cantina, Carmen aprovecha para preguntarle a Gaspar por su cita con Dolores y el tabernero se muestra nervioso por si puede espantar a su amada. Por otro lado, Carmen vuelve a hablar con Miriam y la secretaria le dice que no puede darle una segunda oportunidad a su exnovio por lo que siente hacia Joaquín. Y después cuando el Merino descubre los planes de Alfredo pierde los papeles con la secretaria.

Al sentirse tan sola después de que Jesús rechazara aliarse con ella, María trata de acercarse a Damián, que se ha constipado y que está débil tras la muerte de Isidro, para conseguir un aliado en su guerra con Andrés y Begoña y decide sincerarse sobre su relación con Víctor.

Al estar enfermo, Damián se ausenta en la primera reunión con Jesús y don Pedro Carpena tras sellar su alianza. Y en ella, Jesús hace una propuesta para mejorar el plan de sacar adelante el balneario. Una oferta que a los Merino no les termina de convencer.

Después de intentar el perdón de Begoña, Jesús decide seguir dando giros en su relación y opta por devolverle parte del dinero de la herencia de su padre que le había quitado y ella no duda en acusarle de querer comprar su cariño para que le perdone.