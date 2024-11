Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes: Andrés y Begoña, pillados y la llegada de Dolores

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas como la que protagonizará esta semana Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, a quien interpretará la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, pese a que habían pasado dos días desde la muerte de Isidro, Fina no paraba de culpabilizarse por no haber estado más pendiente de su padre y haberle dejado solo y haberse muerto solo en el suelo. Tras verla culpabilizándose, Digna le dejaba claro a la joven que ella no tiene la culpa de nada.

Mateo y Claudia están cansados de malvivir en la pensión tras su boda y el ex párroco proponía utilizar el dinero que le dio su padre para comprar una casa pero Claudia le dice que ese dinero es para montar la librería.

Damián no dudaba en utilizar la tristeza de Digna por la muerte de Isidro para tratar de acercarse a su cuñada y conseguir que le perdone. Pero la cocinera le dejaba claro a Damián que no está dispuesta a olvidar todo el daño que le ha hecho y cómo es capaz de utilizar el dolor por Isidro para perdonarle.

En una conversación en la cantina, Carmen se percataba del interés de Miriam en Joaquín y no dudaba en advertirla. Paralelamente, la secretaria recibía noticias de su ex novio, el que la dejó plantada en el altar y provocó su desconfianza en los hombres.

Begoña y Luz debatían sobre cómo poder ayudar a Julia a superar sus traumas. Tras ello, Begoña decidía hablar con Jesús y le decía que tiene que recuperar la confianza en la pequeña y tratará de ayudarle a ello. Por otro lado, Luz necesitaba averiguar más sobre su madre y Luis no dudaba en animar a su novia de que investigue.

Tras un encuentro con Andrés en la mansión, María le confesaba a Gema que hizo el amor con Víctor en el río y le reconocía que está arrepentida de todo lo que pasó con su amigo. Tras ello, María no dudaba en hablar con Víctor y le dejaba claro que no siente nada por él y que está enamorada de su marido.

Marta y Damián le anunciaban a Jesús que la junta directiva de Perfumerías de la Reina ha decidido fusionarse y el primogénito de los De La Reina mostraba su extrañeza de que los Merino hayan aceptado la fusión. Tras ello, Marta le dejaba claro a su hermano que la fábrica ya no es su cortijo y Jesús le decía que en el fondo es el segundo socio mayoritario pues él y su socio siempre votarán juntos.

Jesús le pedía perdón a su hija por todo lo que ha hecho y le dejaba claro que todo era por que no quería quedarse solo y que tanto ella como Begoña son muy importantes para él y no les quiere hacer daño y que jamás volverá a pasar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 185 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo viernes 15 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 185 de 'Sueños de libertad'

Jesús le agradece a Begoña que le apoyara y consiguiera que Julia le haya perdonado pero la enfermera le deja claro a su marido que solo lo hizo por el bien de la niña y que está lejos de que ella le perdone tras todo el daño que ha provocado con sus actos.

Fina sigue sin levantar cabeza desde la muerte de Isidro pues se siente culpable de que el chófer muriera solo. Carmen y Claudia tratan de animarla y optan por tomarse un chocolate con ella tras el trabajo. Después, es Marta la que trata de conseguir que Fina se anime y le propone que se ocupe de un nuevo comercial pues no está en las mejores condiciones para atender a las clientas.

Tras ver que Begoña no para de pasar por el aro ante Jesús, Andrés le confronta y le dice que es demasiado permisiva con él y que tienen que proteger a Julia y no dejar que Jesús esté cerca de ella. Después, Digna también se encara con Begoña por permitir que Jesús se salga con la suya.

Mientras, Jesús visita la fábrica con don Pedro Carpena, Joaquín no duda en mostrarse molesto con ellos por no haber avisado de su visita y de que Luis no estuviera presente para enseñarle el laboratorio. Tras ello, Joaquín no duda en dejarle claro que ahora pueden recuperar la idea del balneario pues ellos tienen un 32% y él solo un 10%.

Miriam se presenta en la tienda con los bombones que le había enviado su ex novio y Carmen no duda en aconsejar a la secretaria de que hable con Alfredo ahora que quiere arreglar las cosas con ella y quitarse la espinita que tiene clavada de no confiar en los hombres pues sino no podrá iniciar nunca una nueva relación.

En la cantina, la expectación es máxima por la llegada de Dolores, la mujer con la que Gaspar se está mensajeando. Mientras en la fábrica, Mateo le propone a Andrés una nueva organización para los repartos de los perfumes y Luz decide hablar con Alberto para tratar de saber más sobre el pasado de su madre.

María no duda en decirle a Jesús que Begoña y Andrés se están riendo de ellos en sus narices y le pide que controle a su mujer. Tras ello, María le confiesa que su intención es que Andrés la perdone y regrese a su lado. Es entonces cuando Jesús no duda en amenazar a María después de que ella le pida que se alíen. Después, por la noche, Marta y Damián pillan a Begoña y Andrés intimando en el jardín.