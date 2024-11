Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves: el falso perdón de Begoña a Jesús y María se arrepiente

'Sueños de libertad' se encuentra en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas como la que protagonizará esta semana Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, a quien interpretará la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Digna llamaba a Begoña para contarle que a Julia la han expulsado del colegio tras tener un enfrentamiento con la profesora. La cocinera exigía saber que le ocurre a su nieta y entonces Begoña le contaba que la niña ha recordado lo que pasó cuando Jesús le disparó y Digna amagaba con llevarse a Julia de la mansión pero Begoña le recordaba que la patria potestad de la niña es de Jesús y que ella se encargará de protegerla.

Fina le proponía a Isidro que se vaya a vivir con ella y con Marta a la casa del campo pues tienen una casita para el guardés y así tenía también una coartada para poder ir a ver a su chica. Y finalmente, el chófer aceptaba la oferta de su hija en lugar de marcharse al pueblo y aprovechaba para tener una bonita despedida, consciente de que le quedaba poco de vida.

Después de que Luz le contara a Begoña que Alberto en realidad es su padre biológico, la doctora le decía a su amiga que no sabe cómo actuar con él. Precisamente, Alberto decidía acudir a Luz después del accidente que sufrió en la inauguración de la casa cuna y la doctora le anunciaba que ha decidido conocerle poco a poco.

Don Pedro se presentaba en el lugar de la ceremonia de su hijo para dejarle claro que por él todo se habría producido de otra manera y que le hubiera encantado estar en su boda y le pedía perdón. Después, no dudaba en desearle a su hijo y a Claudia que sean muy felices.

Víctor no dudaba en disculparse con Andrés por haberle confrontado de esa manera pues con él se había portado bien siempre y Andrés le decía que puede seguir en su casa los días que quiera. Asimismo, Andrés no dudaba en advertirle a Víctor de que María no es como piensa. Pese a ello, Víctor y María terminaban liándose durante un paseo por el río.

Joaquín le contaba a Digna que Damián está dispuesto a ceder y fusionarse con Jesús. Tras ello, la cocinera les pedía a sus hijos que acepten la fusión pues tiene un plan para poder arrebatarle a Jesús el balneario que quiso sacar adelante Gervasio. Pero Luis y Joaquín dudaban de que esa jugada les salga bien. Pero finalmente los Merino decidían aceptar la fusión con Jesús sin que Andrés y Marta entiendan por qué.

Begoña trataba de saber que le pasó a Julia en el colegio y cuando Jesús descubre lo sucedido no dudaba en encararse con su hija, que le volvía a rehuir. Eso provocaba una nueva discusión entre Jesús y Begoña después de que la enfermera le dijera a su marido que todo es culpa del miedo que tiene a que vuelva a hacerla algo como el día que la disparó.

Isidro sufría un nuevo infarto y terminaba muriendo fulminado en el jardín. A la vuelta de la boda de Mateo y Claudia, Fina y Marta descubrían a Isidro muerto en el suelo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 184 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo jueves 14 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 184 de 'Sueños de libertad'

Pese a que han pasado dos días desde la muerte de Isidro, Fina no para de culpabilizarse por no haber estado más pendiente de su padre y haberle dejado solo y haberse muerto solo en el suelo. Tras verla culpabilizándose, Digna le deja claro a la joven que ella no tiene la culpa de nada.

Mateo y Claudia están cansados de malvivir en la pensión tras su boda y el ex párroco propone utilizar el dinero que le dio su padre para comprar una casa pero Claudia le dice que ese dinero es para montar la librería.

Damián no duda en utilizar la tristeza de Digna por la muerte de Isidro para tratar de acercarse a su cuñada y conseguir que le perdone. Pero la cocinera le deja claro a Damián que no está dispuesta a olvidar todo el daño que le ha hecho y cómo es capaz de utilizar el dolor por Isidro para perdonarle.

En una conversación en la cantina, Carmen se percata del interés de Miriam en Joaquín y no duda en advertirla. Paralelamente, la secretaria recibe noticias de su ex novio, el que la dejó plantada en el altar y provocó su desconfianza en los hombres.

Begoña y Luz debaten sobre cómo poder ayudar a Julia a superar sus traumas. Tras ello, Begoña decide hablar con Jesús y le dice que tiene que recuperar la confianza en la pequeña y tratará de ayudarle a ello. Por otro lado, Luz necesita averiguar más sobre su madre y Luis no duda en animar a su novia de que investigue.

Tras un encuentro con Andrés en la mansión, María le confiesa a Gema que hizo el amor con Víctor en el río y le reconoce que está arrepentida de todo lo que pasó con su amigo. Tras ello, María no duda en hablar con Víctor y le deja claro que no siente nada por él y que está enamorada de su marido.

Marta y Damián le anuncian a Jesús que la junta directiva de Perfumerías de la Reina ha decidido fusionarse y el primogénito de los De La Reina muestra su extrañeza de que los Merino hayan aceptado la fusión. Tras ello, Marta le deja claro a su hermano que la fábrica ya no es su cortijo y Jesús le dice que en el fondo es el segundo socio mayoritario pues él y su socio siempre votarán juntos.

Jesús le pide perdón a su hija por todo lo que ha hecho y le deja claro que todo era por que no quería quedarse solo y que tanto ella como Begoña son muy importantes para él y no les quiere hacer daño y que jamás volverá a pasar.