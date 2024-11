Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles: la muerte de Isidro y el giro de María con Víctor

'Sueños de libertad' se encuentra en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas como la que protagonizará esta semana Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, a quien interpretará la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Joaquín les advertía a Damián y Marta los planes de Jesús para asociarse con Floral si no aceptaban la fusión de Perfumerías De La Reina con el negocio del balneario que tiene montado con don Pedro. Tras ello, Damián dejaba claro que Jesús sabe cuáles son sus puntos débiles y aseguraba que la única solución es evitar que se produzca esa alianza.

En plena inauguración de la casa-cuna, Alberto tenía un accidente y se negaba a que Luz lo atienda y decidía seguir con su trabajo después del desencuentro que tuvo con su hija.

Fina pillaba a Isidro con algunos de sus recuerdos y el chófer decidía contarle a su hija sus planes de futuro ahora que ha decidido jubilarse. Así, le explicaba que ha decidido dejar la casa de los De La Reina y regresar al pueblo para descansar y llevar una vida más tranquila. Después, Fina se abría con Marta y le confesaba que piensa que su padre está más enfermo de lo que dice y Marta le proponía que Isidro se vaya a vivir con ellas a su nueva casa en el campo.

Víctor no dudaba en confrontar a Andrés y le dejaba claro que siempre estuvo enamorado de María y que no entiende cómo ha podido serle infiel a su esposa con la mujer de su hermano y que la ignore cómo si no existiera en su vida. Tras ello, Víctor no dudaba en amenazar a su amigo y María irrumpía para evitar males mayores.

Damián decidía reunirse con Jesús para saber cuáles son sus planes con Floral y su hijo le dejaba claro que después de haber rechazado su propuesta, ha optado por firmar una alianza con los que hasta ahora habían sido sus máximos rivales. Finalmente, decidía ponerle unas condiciones a su padre para evitar que se fusione con Floral.

Pese a las grandes ausencias de sus familias, Mateo y Claudia se daban el sí quiero tras adelantar su boda. La pareja conseguía vivir el día más feliz de su vida gracias al apoyo de sus amigos y compañeros y de don Agustín. Y durante la celebración, Gaspar les anunciaba a sus amigos que Dolores va a venir a conocerle.

Después de que Julia tuviera un desencuentro con Gema, Digna le pedía a su nuera que vigile más que nunca a los De La Reina. Por su parte, Joaquín le contaba a Luis las intenciones de Jesús con Floral.

Finalmente, Damián les explicaba que Jesús ha puesto una serie de condiciones para no aliarse con Floral y firmar una alianza con Perfumerías de la Reina: que él y Pedro Carpena tengan un 10% de la empresa y tanto Marta como Andrés dejaban claro que se oponen al chantaje de Jesús al igual que los Merino pero Damián pedía tener a Jesús de su lado para poderle controlar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 183 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo miércoles 13 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 183 de 'Sueños de libertad'

Digna llama a Begoña para contarle que a Julia la han expulsado del colegio tras tener un enfrentamiento con la profesora. La cocinera exige saber que le ocurre a su nieta y entonces Begoña le cuenta que la niña ha recordado lo que pasó cuando Jesús le disparó y Digna amaga con llevarse a Julia de la mansión pero Begoña le recuerda que la patria potestad de la niña es de Jesús y que ella se encargará de protegerla.

Fina le propone a Isidro que se vaya a vivir con ella y con Marta a la casa del campo pues tienen una casita para el guardés y así tiene también una coartada para poder ir a ver a su chica. Y finalmente, el chófer acepta la oferta de su hija en lugar de marcharse al pueblo y aprovecha para tener una bonita despedida.

Después de que Luz le contara a Begoña que Alberto en realidad es su padre biológico, la doctora le dice a su amiga que no sabe cómo actuar con él. Precisamente, Alberto decide acudir a Luz después del accidente que sufrió en la inauguración de la casa cuna y la doctora le anuncia que ha decidido conocerle poco a poco.

Don Pedro se presenta en el lugar de la ceremonia de su hijo para dejarle claro que por él todo se habría producido de otra manera y que le hubiera encantado estar en su boda y le pide perdón. Después, no duda en desearle a su hijo y a Claudia que sean muy felices.

Víctor no duda en disculparse con Andrés por haberle confrontado de esa manera pues con él se había portado bien siempre y Andrés le dice que puede seguir en su casa los días que quiera. Asimismo, Andrés no duda en advertirle a Víctor de que María no es como piensa. Pese a ello, Víctor y María terminan liándose durante un paseo por el río.

Joaquín le cuenta a Digna que Damián está dispuesto a ceder y fusionarse con Jesús. Tras ello, la cocinera no duda en pedirles a sus hijos que acepten la fusión pues tiene un plan para poder arrebatarle a Jesús el balneario que quiso sacar adelante Gervasio. Pero Luis y Joaquín dudan de que esa jugada les salga bien. Pero finalmente los Merino deciden aceptar la fusión con Jesús sin que Andrés y Marta entiendan por qué.

Begoña trata de saber que le pasó a Julia en el colegio y cuando Jesús descubre lo sucedido no duda en encararse con su hija que le rehúye. Eso provoca una nueva discusión entre Jesús y Begoña después de que la enfermera le diga a su marido que todo es culpa del miedo que tiene a que vuelva a hacerla algo como el día que la disparó.

Isidro sufre un nuevo infarto y termina muriendo fulminado. A la vuelta de la boda de Mateo y Claudia, Fina y Marta descubren a Isidro muerto en el suelo.