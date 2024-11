Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes: la boda de Mateo y Claudia, el chantaje de Jesús y un accidente

'Sueños de libertad' se encuentra en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas como la que protagonizará esta semana Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, a quien interpretará la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Digna trataba de malmeter a don Pedro contándole que el plan del balneario era de su marido y que Jesús se adelantó a comprar las tierras para evitar que lo sacaran adelante.

Andrés y María terminaban discutiendo después de que haya conseguido que Víctor piense que no para de presionarla para tener un hijo con ella. Tras ello, Andrés decidía ausentarse de la celebración del cumpleaños de su mujer.

Tasio desconfía y está muy preocupado porque Gaspar se lleve una gran decepción con Dolores. Por su parte, Carmen y Fina le preparaban una fiesta sorpresa con la ayuda de Gaspar como despedida de soltera a Claudia en la víspera de su boda.

Digna le contaba a Luis que ha compartido con don Pedro que el plan del balneario era de su marido y que ha tratado de malmeter sobre Jesús. Sin embargo, el Carpena no está dispuesto a romper su acuerdo con él. Tras ello, la cocinera y los Merino empezaban a especular con el próximo paso de Jesús con Floral.

Alberto pedía reunirse con Luis para pedirle que trate de convencer a Luz de que le de una oportunidad como padre y el perfumista le dejaba claro que él prefiere mantenerse al margen y que él apoyará a su novia decida lo que decida.

Miriam no dudaba en seguir acercándose a Joaquín y para ello le proponía ayudarle en la traducción del catálogo de productos de Perfumerías De La Reina al francés.

Después de su discusión con Andrés, María decidía contarle a Víctor que le ha mentido y que su matrimonio con el De La Reina se ha acabado definitivamente y que nunca la ha querido y que va a pedir la nulidad matrimonial. Él trataba de apoyarla.

Isidro le comentaba a Digna que ha decidido marcharse a su pueblo a pasar los últimos días de su vida pero la cocinera le decía que su hija no lo va a permitir ni ella tampoco. Después, el chófer no dudaba en despedirse veladamente tanto de Digna como de Damián.

Jesús trataba de acercarse a su hija pero Julia sigue huyendo de él diciéndole que sabe que quiso matar a Begoña. Tras ello, al sentirse desesperado por no conseguir que su hija quiera estar con él le pedía perdón a su mujer y le solicitaba que le ayude a recuperar la confianza de la niña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 182 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo martes 12 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 182 de 'Sueños de libertad'

Joaquín les advierte a Damián y Marta los planes de Jesús para asociarse con Floral si no aceptan la fusión de Perfumerías De La Reina con el negocio del balneario que tiene montado con don Pedro. Tras ello, Damián deja claro que Jesús sabe cuáles son sus puntos débiles y asegura que la única solución es evitar que se produzca esa alianza.

En plena inauguración de la casa-cuna, Alberto tiene un accidente y se niega a que Luz lo atienda y decide seguir con su trabajo después del desencuentro que tuvo con su hija.

Fina pilla a Isidro con algunos de sus recuerdos y el chófer decide contarle a su hija sus planes de futuro ahora que ha decidido jubilarse. Así, le explica que ha decidido dejar la casa de los De La Reina y regresar al pueblo para descansar y llevar una vida más tranquila. Después, Fina se abre con Marta y le confiesa que piensa que su padre está más enfermo de lo que dice y Marta le propone que Isidro se vaya a vivir con ellas a su nueva casa en el campo.

Víctor no duda en confrontar a Andrés y le deja claro que siempre estuvo enamorado de María y que no entiende cómo ha podido serle infiel a su esposa con la mujer de su hermano y que la ignore cómo si no existiera en su vida. Tras ello, Víctor no duda en amenazar a su amigo y María irrumpía para evitar males mayores.

Damián decide reunirse con Jesús para saber cuáles son sus planes con Floral y su hijo le deja claro que después de haber rechazado su propuesta, ha optado por firmar una alianza con los que hasta ahora habían sido sus máximos rivales. Finalmente, decide ponerle unas condiciones a su padre para evitar que se fusione con Floral.

Pese a las grandes ausencias de sus familias, Mateo y Claudia se dan el sí quiero tras adelantar su boda. La pareja consigue vivir el día más feliz de su vida gracias al apoyo de sus amigos y compañeros y de don Agustín. Y durante la celebración, Gaspar les anuncia a sus amigos que Dolores va a venir a conocerle.

Después de que Julia tuviera un desencuentro con Gema, Digna le pide a su nuera que vigile más que nunca a los De La Reina. Por su parte, Joaquín le cuenta a Luis las intenciones de Jesús con Floral. Finalmente, Damián les cuenta que Jesús ha puesto una serie de condiciones para no aliarse con Floral y firmar una alianza con Perfumerías de la Reina: que él y Pedro Carpena tengan un 10% de la empresa y tanto Marta como Andrés dejan claro que se oponen al chantaje de Jesús al igual que los Merino pero Damián pide tener a Jesús de su lado para poderle controlar.