Avance 'Sueños de libertad', capítulo lunes 11 de noviembre: la desesperación de Jesús y el adiós de Isidro

Tras recuperar la normalidad en su emisión después de los parones de esta última semana por culpa de la DANA y por el festivo del 1 de noviembre, 'Sueños de libertad' continúa ofreciendo con éxito nuevos episodios de su recién estrenada segunda temporada.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras hablar con Begoña, Julia seguía teniendo pesadillas aunque cada vez son más nítidas y por tanto sus dudas empezaban a disiparse. De hecho, la pequeña no dudaba en llamar a la guardia civil para denunciar a su padre aunque su madrastra le pilla y le decía que no pueden denunciarlo porque la que acabaría en prisión sería ella.

Mateo le pedía a don Agustín que oficie su boda y el párroco aceptaba la propuesta aunque le parece una locura que se casen tan pronto. Tras ello, don Agustín decidía mediar para conseguir que don Pedro acuda a la celebración con Claudia.

Marta y Fina empezaban a disfrutar de su nueva vida juntas en la casa que les compró Damián. Paralelamente, el De La Reina no dudaba en mostrarse celoso y preguntarle a Marta qué tiene Isidro para que tanto ella como Fina compartan su vida con él y no pase lo mismo con él.

Después de sentirse traicionado por Jesús, el De La Reina trataba de recuperar la confianza en don Pedro para que no le deje tirado y vuelva al negocio de sacar adelante el balneario. Asimismo, le dejaba claro que lo único que busca es justicia con su familia.

Begoña compartía con Andrés que Julia había descubierto que su pesadilla de que Jesús la había disparado es verdad y que ya no quiere ni ver a su padre y que incluso la había pillado tratando de denunciar a su padre. Y ante el temor de la enfermera, Andrés le dejaba claro que no las va a dejar solas.

Mientras estaba trabajando, Isidro volvía a sufrir otro ataque cardiaco y una vez más optaba por ocultárselo tanto a Fina como al resto y fingía con su hija que se encuentra bien.

Miriam le entregaba el regalo que le ha comprado a Joaquín para que se lo diera a Gema. Después, la doncella dudaba de que su marido haya sido quién ha comprado el bolso.

Víctor aprovechaba para decirle a Andrés que le ha encontrado muy diferente a cuando le conoció en Jaca y compartía su preocupación por María y se mostraba molesto con que su esposa haya podido dejar caer que está presionada por no quedarse embarazada. Mientras María seguía dispuesta a conseguir que su esposo siga a su lado.

Digna no comprendía la actitud de Damián ante la aventura empresaria de Jesús con don Pedro y le dejaba claro que si no piensa a hacer nada contra esto tendrá que actuar ella para evitar que los Merino vuelvan a verse salpicados. Y Damián le decía que no tiene que temer pues Perfumerías De La Reina es un negocio solido y nada ni nadie les podrá hacer sombra.

Jesús descubría la mala imagen que tiene Julia de él y no dudaba en atacar a Begoña aunque ella le decía que ella no ha dicho nada y que el único culpable de todo es él y que no va a poder evitar que la verdad salga a la luz.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 181 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el próximo lunes 11 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 181 de 'Sueños de libertad'

Digna trata de malmeter a don Pedro contándole que el plan del balneario era de su marido y que Jesús se adelantó a comprar las tierras para evitar que lo sacaran adelante.

Andrés y María terminan discutiendo después de que haya conseguido que Víctor piense que no para de presionarla para tener un hijo con ella. Tras ello, Andrés decide ausentarse de la celebración del cumpleaños de su mujer.

Tasio desconfía y está muy preocupado porque Gaspar se lleve una gran decepción con Dolores. Por su parte, Carmen y Fina le preparan una fiesta sorpresa con la ayuda de Gaspar como despedida de soltera a Claudia en la víspera de su boda.

Digna le cuenta a Luis que ha compartido con don Pedro que el plan del balneario era de su marido y que ha tratado de malmeter sobre Jesús. Sin embargo, el Carpena no está dispuesto a romper su acuerdo con él. Tras ello, la cocinera y los Merino empiezan a especular con el próximo paso de Jesús con Floral.

Alberto pide reunirse con Luis para pedirle que trate de convencer a Luis de que le de una oportunidad como padre y el perfumista le deja claro que él prefiere mantenerse al margen y que él apoyará a su novia decida lo que decida.

Miriam no duda en seguir acercándose a Joaquín y para ello le propone ayudarle en la traducción del catálogo de productos de Perfumerías De La Reina al francés.

Después de su discusión con Andrés, María decide contarle a Víctor que le ha mentido y que su matrimonio con el De La Reina se ha acabado definitivamente y que nunca la ha querido y que va a pedir la nulidad matrimonial. Él trata de apoyarla.

Isidro le comenta a Digna que ha decidido marcharse a su pueblo a pasar los últimos días de su vida pero la cocinera le dice que su hija no lo va a permitir ni ella tampoco. Después, el chófer no duda en despedirse veladamente tanto de Digna como de Damián.

Jesús trata de acercarse a su hija pero Julia sigue huyendo de él diciéndole que saber que quiso matar a Begoña. Tras ello, al sentirse desesperado por no conseguir que su hija quiera estar con él le pide perdón a su mujer y le pide que le ayude a recuperar la confianza de la niña.