Antonio Rossi pega este golpe a Raquel Bollo que la desarma antes de sentarse en 'De Viernes'

Raquel Bollo se sentará este viernes en el plató de 'De Viernes' y parece que no va a dejar en buen lugar a Isa Pantoja por los adelantos que ha emitido Telecinco de su entrevista. Tras ver la actitud de la que fuera colaboradora de 'Sálvame' hacia la prima de sus hijos, Antonio Rossi no ha dudado en lanzarle un órdago desde 'Vamos a ver'.

"Me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así", asegura Raquel Bollo sobre todo lo que contó Isa Pantoja en su desgarradora entrevista en 'De Viernes' de hace un mes y que tanto dio que hablar. Según la que fuera uno de los grandes apoyos de la tonadillera lo que cuenta su hija no es cierto.

Así, según Raquel Bollo, Isa Pantoja solo ha contado "medias verdades" y ella está dispuesta a destapar toda la verdad con su versión de todo lo que sucedió en Cantora durante la etapa de la adolescencia de la hija de Isabel Pantoja. De hecho, en uno de los avances, Raquel cuestiona el comentado episodio de la manguera. "¿Quién puede pensar que bañando a una niña con agua le puedes devolver la virginidad?", se pregunta.

Según Marisa Martín Blázquez lo que dice Raquel Bollo es que eso sucedió después de una discusión entre madre e hija y que Kiko Rivera le pegó un manguerazo a su hermana como castigo. Algo que Antonio Rossi desmiente totalmente. "Yo me he quedado alucinado, con todo el respeto a Raquel es el desconocimiento de todo", empezaba diciendo el colaborador.

"Lo de la manguera lo conté yo hace diez años. Como siga hablando al final voy a contar lo que no tendría que contar", amenazaba Antonio Rossi tras quedarse en shock al ver cuál era la actitud con la que pretende sentarse Raquel Bollo en 'De Viernes'. "Fue Kiko el que dijo que si nadie quiere ver lo que va a pasar aquí, iros todos y se fueron todos. El tío no para a Kiko, el tío recoge a su sobrina del suelo de lo que ocurre. Nadie lo ha contado y nadie sabe lo que pasó", aseveraba el periodista.

El órdago de Antonio Rossi a Raquel Bollo tras lo que dijo de Isa Pantoja antes de 'De Viernes'

Además, con respecto a lo de que la llevaron al hospital para saber si era virgen y la teoría de Raquel Bollo, Rossi volvía a revolverse en su asiento. "Es desconocimiento porque hay un informe que yo he visto en el que queda claro que Kiko se va cabreado del hospital porque él quiere saber si su hermana ha tenido relaciones sexuales. Decir lo contrario es desconocimiento absoluto. Meterse en estos jardines Raquel Bollo para defender a la señora que el día del ictus de Kiko no le saludó por cierto...", soltaba el colaborador.

Después, Antonio Rossi siguió atacando a la invitada de 'De Viernes' de esta semana pues esa actitud según él no la beneficia en nada. "Raquel Bollo sabe igual que yo, que el día que Isa salta la valla, su madre le dice que se vaya a Perú. Entonces no sé por qué hace ese tipo de declaraciones, que es lo más asombroso", sentenciaba.