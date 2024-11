Antonio Rossi se revuelve ante Joaquín Prat en 'Vamos a ver' e impugna su pregunta: "Pesado"

Isa Pantoja ha celebrado su 29 años este fin de semana. Lo ha hecho con su hijo y Asraf Beno, pero más lejos que nunca de su madre y de toda su familia en general. Y sobre ello han hablado en 'Vamos a ver' este lunes, con una pregunta de Joaquín Prat que ha impugnado Antonio Rossi.

En primer lugar, el programa matinal de Telecinco ha mostrado unas imágenes de María del Monte preguntada por si le había felicitado. Sin embargo, la cantante, aunque ha admitido ser conocedora del cumpleaños, ha sido cortante en su estilo: "No voy a hablar de eso".

Lo que sí está claro es que, una vez más, Isa Pantoja no ha recibido la felicitación de su madre. Y precisamente sobre este nuevo desplante, que era de esperar después de su desgarradora entrevista en 'De Viernes', ha hecho Joaquín Prat una pregunta que no ha gustado nada a Antonio Rossi y así se lo ha hecho saber.

"¿Pero no esperaba Isa que le felicitase su madre?", ha cuestionado el presentador de 'Vamos a ver'. "No, no, es que no hay relación. Ya plantear opciones me parece incluso bastante pesado por nuestra parte", ha criticado el colaborador, rebelándose contra el presentador y el equipo.

Antonio Rossi: "No podemos seguir jugando con eso porque no es real"

"La relación está completamente rota, está rota con los dos hijos y ya está", ha zanjado Antonio Rossi. "Lo tenemos que asumir desde hace mucho tiempo y no podemos seguir jugando con eso porque no es real", ha sentenciado a continuación, revolviéndose así con Prat y sus compañeros por seguir picando donde no hay.

Más tarde, Antonio Rossi ha explicado que Isabel Pantoja "está encerrada en casa" y concentrada en los proyectos de su nueva vida. Al parecer, la tonadillera prepara una serie sobre su vida, aunque ella siempre tendrá que dar el visto bueno para que salga adelante. Según el periodista, existe un precontrato firmado para un documental narrado por ella y una serie de ficción.