Ana Pastor arroja esta dura acusación contra Iker Jiménez y dice que "pesará en su conciencia"

El devastador paso de la DANA por Valencia ha hecho que todos los programas de actualidad se vuelquen con la tragedia. Por tal motivo, 'El Objetivo', con Ana Pastor al frente, ha enlazado cuatro noches seguidas de programa, desde el domingo hasta el miércoles.

Además, su empresa, Newtral, forma parte de la producción de 'Conspiranoicos', que se emite los jueves en La Sexta. En el programa de esta noche, 7 de noviembre, el espacio conducido por Jokin Castellón desmontará los bulos de la DANA. En concreto, se centrará en Rubén Gibert, colaborador de Iker Jiménez, quien se rebozó en el barro para una de las conexiones con 'Horizonte', como haciendo ver que estaba ayudando a los afectados por la DANA.

Ana Pastor ha charlado sobre esto con el equipo deVertele, y ha dejado claro que "Gisbert ni es periodista, ni es un ser humano decente. Y nuestra gente en laSexta sí lo es". De esta forma muestra las diferencias entre unos y otros, aunque lamenta que por su culpa, gente de su equipo tenga que escuchar cómo les dicen: "¿Tú también te vas a rebozar en el barro?. Y eso es infame", ya que "nuestra gente que es valenciana, está durmiendo dos horas para poder informar".

La periodista apela a la responsabilidad profesional, reconociendo que "nosotros somos responsables de dar voz a cierta gente". Respecto a Iker Jiménez y los bulos que ha propagado su programa 'Horizonte' sobre la DANA, Ana Pastor es demoledora: "Pesará sobre su conciencia haber dado voz durante mucho tiempo a ciertos personajes muy peligrosos".

"Iker es responsable de tener a esa gente en el plató y en los directos", asegura la presentadora de 'El Objetivo'. Si bien quiere dejar claro que no depende de ser cadenas rivales, sino que "tiene que ver con la competencia profesional en otro sentido, con ser competentes, no con competir". De hecho, reconoce que "hay formatos que ha hecho Iker que son estupendos. Hemos sido compañeros en la cadena SER, se hizo un hueco donde no había nadie de su generación haciendo eso, y me parece fenomenal".

"Yo estaba el domingo compitiendo con él, por eso probablemente también soy más prudente, no lo niego. Lo que no quiero es que la reflexión que estoy haciendo tenga que ver con eso, porque no es así", añade. Aunque incide en que "pesará sobre su conciencia haber dado voz durante mucho tiempo a ciertos personajes muy peligrosos. El problema no es solo quien lanza los bulos. Aquí nosotros somos responsables de dar voz a cierta gente. Será tu responsabilidad, no solo del que lanza el bulo".

Ana Pastor también recuerda que "laSexta es una cadena que hace 11 años creó un formato llamado 'El Objetivo'. Fuimos la primera televisión y el primer equipo en hacer verificación. El paso adelante que ha dado la cadena teniendo 'Conspiranoicos', y conviviendo ahora como están los dos en directo, creo que indica que nuestra filosofía, nuestra ética y nuestros valores no van por ahí". "Pesará en la conciencia de cada uno de nosotros a quién hemos dado voz, y estamos hablando de muertos y de víctimas", sentencia.